कार सर्विस से पहले जान लें ये सीक्रेट, बचा सकते हैं हजारों रुपये

Car Maintenance Tips: कार की सर्विस कराने के लिए ज्यादातर लोग मैकेनिक पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। छोटी-मोटी खराबियों से लेकर पार्ट बदलने तक, कुछ जरूरी बातें जानकर आप अपनी कार की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और बेवजह के खर्च से बच सकते हैं।

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हर छोटी दिक्कत पर सर्विस सेंटर भागना जरूरी नहीं

कई बार कार में छोटी-मोटी खरोंच, डेंट या सामान्य परेशानी को लेकर लोग तुरंत मैकेनिक के पास चले जाते हैं। लेकिन कुछ छोटे काम सही जानकारी के साथ खुद भी किए जा सकते हैं। छोटी समस्याओं को पहचानना सीखकर आप अनावश्यक रिपेयर और अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं।

पार्ट बदलने से पहले ये गलती कभी न करें

कार सर्विस के दौरान कई बार कुछ पार्ट्स बदलने की सलाह दी जाती है। ऐसे में पुराने पार्ट को देखने के लिए जरूर कहें। अगर पुराना पार्ट ठीक हालत में है और फिर भी उसे बदलने की बात कही जा रही है तो इसकी वजह जरूर पूछें। इससे बिना जरूरत पैसे खर्च करने से बचा जा सकता है।

हर बार फ्लूइड बदलवाना जरूरी नहीं

कार में कूलेंट, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड जैसे कई तरल पदार्थ होते हैं। कई बार इन्हें जल्दी बदलने की सलाह दी जाती है, जबकि हर बार इसकी जरूरत नहीं होती। कार के मैनुअल और कंपनी की सलाह के हिसाब से ही फ्लूइड बदलना बेहतर होता है।

टेस्ट ड्राइव से खुलता है कार की परेशानी का राज

कार में आ रही असली समस्या को समझने के लिए टेस्ट ड्राइव काफी जरूरी होती है। इससे ब्रेक, इंजन और दूसरे हिस्सों की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। कई बार सिर्फ आवाज सुनकर पार्ट बदलने की सलाह दी जाती है, लेकिन टेस्ट ड्राइव से सही वजह सामने आ सकती है।

सस्ते पार्ट्स के चक्कर में कार को न डालें खतरे में

कार के लिए पार्ट खरीदते समय उनकी क्वालिटी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बाजार में सस्ते पार्ट आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन खराब क्वालिटी के पार्ट लंबे समय में कार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड के पार्ट लें और उनकी पैकिंग जरूर जांचें।

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ऑयल चेंज से लेकर महंगी सर्विस तक पहले करें जांच

कार का इंजन ऑयल बदलना एक सामान्य काम है, जिसे सही जानकारी के साथ घर पर भी किया जा सकता है। इससे सर्विस का खर्च कम हो सकता है।वहीं ट्रांसमिशन फ्लश या महंगे सिंथेटिक ऑयल जैसी सर्विस कराने से पहले यह जरूर जांच लें कि क्या आपकी कार कंपनी ने इसकी जरूरत बताई है। थोड़ी जानकारी और सावधानी से आप अपनी कार को बेहतर रख सकते हैं और फालतू खर्च से बच सकते हैं।