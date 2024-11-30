दिसंबर 2024 से क्रेडिट कार्ड में बदलाव: Axis Bank, SBI, AU Small Bank, Yes Bank ने किए बदलाव

scorecardresearch
20 दिसंबर 2024 से, एक्सिस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर नए शुल्क और रिवॉर्ड पॉलिसी लागू करेगा:

Ankur Tyagi
Nov 30, 2024
Effective December 20, 2024, Axis Bank will be implementing a number of fee adjustments that will impact its credit card clientele.

दिसंबर 2024 से, प्रमुख बैंकों जैसे एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की शर्तों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इनमें फीस, रिवॉर्ड प्वाइंट्स और ट्रांजेक्शन पॉलिसी शामिल हैं। ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इन बदलावों पर ध्यान दें।

एक्सिस बैंक
20 दिसंबर 2024 से, एक्सिस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर नए शुल्क और रिवॉर्ड पॉलिसी लागू करेगा:

रिडेम्पशन शुल्क:
कैश भुगतान के लिए ₹99 (18% GST अतिरिक्त)।
माइल्स ट्रांसफर के लिए ₹199 (18% GST अतिरिक्त)।
मासिक ब्याज दर: बढ़कर 3.75% होगी।
नकद भुगतान शुल्क: ₹175।
न्यूनतम राशि (MAD) का भुगतान न करने पर ₹100 जुर्माना।
इन बदलावों का असर खासतौर पर एटलस, मैग्नस और रिजर्व कार्ड पर होगा, लेकिन ओलंपस और होराइजन कार्ड इससे प्रभावित नहीं होंगे।

एसबीआई कार्ड
1 दिसंबर 2024 से एसबीआई कार्ड पर नए लेनदेन शुल्क लागू होंगे:

₹10,000 से अधिक के वॉलेट लोड पर शुल्क।
₹25,000 से अधिक के उपयोगिता भुगतान पर 1% शुल्क।
गेमिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट बंद।
इसके अलावा, बिजली, पानी और गैस के उपयोगिता भुगतान के लिए ₹50,000 से अधिक के लेनदेन पर 1% शुल्क लगेगा।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
22 दिसंबर 2024 से, एयू बैंक अपने Ixigo AU क्रेडिट कार्ड की नीतियों में बदलाव करेगा:

शिक्षा, सरकारी सेवाओं, किराया भुगतान और BBPS लेनदेन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स बंद।
अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर 0% विदेशी मुद्रा शुल्क लागू, लेकिन रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेंगे।
टेलीकॉम, यूटिलिटी और बीमा लेनदेन पर हर ₹100 खर्च करने पर केवल 1 रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेगा।
यस बैंक
यस बैंक भी 1 दिसंबर 2024 से अपनी रिवार्ड पॉलिसी में बदलाव करेगा:

उड़ान और होटल बुकिंग पर रिडेम्पशन पॉइंट्स की सीमा तय।
1 अप्रैल 2025 से, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई जाएगी।
YES MARQUEE कार्ड पर छह लाउंज विजिट के लिए ₹1 लाख खर्च जरूरी।
YES फर्स्ट प्रेफर्ड कार्ड पर दो विजिट के लिए ₹75,000 खर्च की शर्त।
क्या करें ग्राहक?
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे:

समय रहते अपने रिवॉर्ड प्वाइंट्स का उपयोग करें।
नई फीस और पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अपने खर्च की योजना बनाएं।
किसी अप्रत्याशित शुल्क से बचने के लिए लेनदेन से पहले सभी शर्तों की समीक्षा करें।
इन बदलावों के साथ, बैंकों का उद्देश्य अपने कार्डधारकों को बेहतर सेवाएं और अनुभव प्रदान करना है।

