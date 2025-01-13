Bank Holiday: इस हफ्ते त्योहार का भरमार, यहां जानें आपके शहर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सभी बैंकों के लिए हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List) जारी करता है। आरबीआई लोगों को सलाह देता है कि वह हमेशा बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक करने के बाद ही बैंक जाएं। इस हफ्ते लोहड़ी (Lohri) और मकर संक्रांति (Makar Sankranti) है। इस मौके पर कई शहरों के बैंक बंद रहेंगे।

advertisement

हम आपको बताने वाले हैं इस हफ्ते कब-कब बैंक में छुट्टी (Bank Holiday This Week) रहेगी।

इस हफ्ते कब बंद रहेंगे बैंक? (Bank Holiday)

RBI की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते तीन दिन बैंक बंद रहेंगे। लिस्ट के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति/उत्तरायण पुण्यकाल/पोंगल के कारण अहमदाबाद, बैंगलुरु, भुनेश्नवर, चेन्नई, गंगटोक,गुवाहटी, हैदराबाद, ईटानगर,कानपुर, लखनऊ के बैंक में छुट्टी रहेगी।

इसके अलावा 15 जनवरी 2025 तिरुवल्लुवर के कारण चेन्नई के बैंक बंद रहेंगे। 16 जनवरी 2025 उझावर थिरुनल के मौके पर चेन्नई में बैंक हॉलिडे है।

जनवरी बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday January 2025)

23 जनवरी 2025 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन के कारण अगरतला, कोलकता, भुवनेश्वर में बैंक हॉलिडे है।

26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश के बैंकों में छुट्टी रहेगी।

जनवरी का साप्ताहिक अवकाश

हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहती है। इसके अलावा रविवार को भी सभी बैंक बंद रहते हैं। बैंक हॉलिडे वाले दिन नेट बैंकिंग (Net Banking) और एटीएम सर्विस सुचारु रूप से चलती है।

