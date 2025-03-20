scorecardresearch
Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड खो गया? फ्री इलाज के लिए ये ट्रिक आजमाएं

Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड खो गया? फ्री इलाज के लिए ये ट्रिक आजमाएं

Ayushman Bharat Yojana: अगर आपका Ayushman Card खो या टूट गया है तब भी आप आसानी से योजना का लाभ उठा सकते हैं। हम आर्टिकल में बताएंगे कि बिना आयुष्मान कार्ड के कैसे फ्री में इलाज करवाया जा सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 20, 2025 10:36 IST

भारत सरकार ने साल 2018 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को मुफ्त में इलाज देना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आज के समय में हर किसी के लिए मेडिकल खर्चे से बचने के लिए इंश्योरेंस (Insurance) लेना आसान नहीं है।

जब किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है, तो उसकी सारी सेविंग्स (Savings) मेडिकल खर्चे में ही निकल जाती हैं। इन खर्चों का बोझ कम करने के लिए सरकार ने आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) की शुरुआत की थी।

आयुष्मान कार्ड खोने पर भी मिलेगा मुफ्त इलाज

आम तौर पर आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद ही लाभार्थी मुफ्त इलाज करवा सकता है। इस कार्ड से चुनिंदा अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हो सकता है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड खो जाए या टूट जाए, तब भी आप मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं।

इसके लिए आपको अस्पताल के आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क (Ayushman Mitra Help Desk) में जाना होगा। वहां मौजूदा ऑपरेटर को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताना होगा, जो आपके कार्ड से लिंक हो। अगर ऑपरेटर आपकी मदद नहीं करता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 14555 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कैसे बनाएं आयुष्मान कार्ड? (How to make Ayushman Card)

अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

सबसे पहले किसी नजदीकी सीएससी सेंटर (CSC Center) पर जाएं।

वहां मौजूदा डेस्क ऑपरेटर से मिलकर अपनी पात्रता चेक कराएं।

पात्रता चेक होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई  किए जाएंगे।

एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, आप कुछ समय बाद कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

कौन नहीं बना सकता आयुष्मान कार्ड? (Ayushman Bharat Yojana Eligibility Criteria)

आयुष्मान कार्ड मुख्य रूप से गरीब लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, समय पर टैक्स भरने वाले, ईएसआईसी (ESIS) का लाभ उठाने वाले और जिनकी सैलरी से पीएफ (PF) कटता है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा, सरकारी नौकरी करने वाले और आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं।

