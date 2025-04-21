scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसAadhaar Card में बदलवा सकते हैं अपना सरनेम, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Aadhaar Card में बदलवा सकते हैं अपना सरनेम, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Aadhaar Card में मोबाइल अपडेट के साथ आप अपना सरनेम भी अपडेट करवा सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में पूरा स्टेप्स बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से सरनेम चेंज करवा सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 14:07 IST
How to Change Surname in Aadhaar Card

आधार कार्ड (Aadhaar Card) बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बिना कई काम नहीं होते हैं। अगर आधार कार्ड में कोई जानकारी सही नहीं होती है तब भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आधार कार्ड की डिटेल्स को समय-समय पर अपडेट (Aadhaar Card Update) करवाना बेहद जरूरी है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या वह शादी के बाद अपने आधार कार्ड में सरनेम चेंज (aadhaar card surname change) करवा सकते हैं। इसका जवाब हां है। 

अगर आप भी शादीशुदा है और अभी तक सरनेम चेंज नहीं किया है तो हम आपको पूरा स्टेप्स बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से सरनेम चेंज करवा सकते हैं। 

कैसे बदलें सरनेम? (How to Change SurName in Aadhaar Card after Marriage)

आपको अपने नजदीकी आधार सेंटर जाना है। यहां आपको सरनेम चेंज करने के लिए फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, आधार नंबर और बाकी डिटेल्स देनी होगी। फॉर्म के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट की ओरिजनल कॉपी भी साथ ले जानी होगी। 

फॉर्म सबमिट होने के बाद आपकी बायोमैट्रिक डिटेल्स ली जाएगी। इसके साथ ही न्यू फोटो क्लिक होगी। यह सब होने के बाद आधार अपडेट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। अपडेटिड आधार कार्ड को आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड कर सकते हैं। 

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी (Aadhaar Card Surname Change Documents Required)

आधार कार्ड में सरनेम चेंज करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बेहद जरूरी है। आपको इस अपडेशन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) देना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट एक तरह का लीगल प्रूफ होता है जो यह साबित करता है कि आप शादी-शुदा हैं। 

क्यों बदलवाना चाहिए सरनेम?

शादी के बाद अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में सरनेम चेंज करवाते हैं तो आपको आधार कार्ड पर भी बदलवाना चाहिए। दरअसल, इससे सभी डॉक्यूमेंट्स में एकरूपता रहती है। इसके अलावा सरनेम अलग होने पर दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स जैसे- पैन कार्ड (Pan Card), वोटर आईडी (Votor ID) और बैंक अकाउंट (Bank Account) में सरनेम नहीं चेंज कर रहे हैं तब आपको आधार कार्ड में भी नाम नहीं बदलवाना चाहिए।  

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 21, 2025