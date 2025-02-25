8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग में थी पेंशन बढ़ने की उम्मीद, नहीं हुई पूरी पर क्या इस बार बढ़ेगा Pension

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery, NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सुझाव दिया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी रिटायरमेंट अलाउंस (Retirement Allowance) में शामिल करना चाहिए। रिटायरमेंट अलाउंस में पेंशन और ग्रेच्युटी को भी शामिल करना चाहिए।

8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनर्स को उम्मीद है कि इसमें पेंशन दरों में बढ़ोतरी होगी। यह उम्मीद 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) से भी थी, लेकिन तब कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आखिर 7वें वेतन आयोग में पेंशन दर में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई।

क्यों नहीं हुई वृद्धि

7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मांग थी कि पेंशन में लास्ट सैलरी का 50 फीसदी बढ़ाया जाए। कर्मचारी की इस मांग पर सवाल भी उठाए गए। पेंशनर्स ने फैमिली पेंशन को 30 फीसदी से 50 फीसदी करने की मांग की थी। हालांकि, इन दोनों प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया। 7वें वेतन आयोग ने कहा कि अगर पेंशन में इतनी बढ़ोतरी होती है तो पे स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा जिससे कर्मचारी को मिलने वाले पेमेंट में बड़ा असर देखने को मिलेगा। ऐसे में व्यक्तिगत और फैमिली पेंशन को बदलने की जरूरत नहीं है।

7वें वेतन आयोग ने दिया ये जवाब

7वें वेतन आयोग ने इस प्रस्ताव को लेकर सरकार से विचार मांगे थे। कल्याण विभाग ने कहा कि छठे आयोग में पेंशन को आखिरी वेतन या फिर लास्ट पे के औसतन वेतन के 50% पर कैलकुलेट करने का प्रस्ताव पेश किया था। आयोग ने पेंशन को 33 साल की क्वॉलिफाइंग सर्विस से अलग करने का सुझाव दिया।

इसके अलावा आयोग ने कहा कि सिविलियन और डिफेंस फोर्सेज के डीए बदल जाने से पेंशन भुगतान में बड़ा बदलाव आएगा। सिविलियन और डिफेंस फोर्सेज का पेंशन पेमेंट बढ़ जाएगी। इस कारण आयोग ने मौजूदा दरों से पेंशन और पारिवारिक पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया।

कब लागू होगा 8वें वेतन आयोग

8वें वेतन आयोग अगले साल तक लागू हो सकता है। माना जा रहा है कि इस आयोग के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होगी। इस बार भी कर्मचारी और पेंशनर्स फिटमेंट फैक्टर को समान करने की मांग कर रहे हैं।