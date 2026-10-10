8th Pay Commission: नई सैलरी के लिए कितना करना होगा इंतजार? जानें अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कई सवाल हैं। हर महीने की सैलरी कितने हजार रुपये बढ़ेगी, नई सैलरी कब से मिलेगी और क्या खाते में एरियर भी आएगा? अक्टूबर 2026 आ चुका है, लेकिन अभी तक न तो फिटमेंट फैक्टर तय हुआ है और न ही बढ़ी हुई सैलरी मिलने की तारीख घोषित हुई है। ऐसे में कर्मचारियों को नई सैलरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।

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कहां तक पहुंचा 8वें वेतन आयोग का काम?

आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इससे पहले 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के कामकाज की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। वहीं, IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और सीनियर आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं।

आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा 3 मई 2027 है। फिलहाल आयोग कर्मचारियों, कर्मचारी संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों से सुझाव ले रहा है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में बैठकें और दौरे किए जा रहे हैं। अक्टूबर में मुंबई में भी बैठकें होनी हैं।

नई सैलरी कब से खाते में आएगी?

कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल बढ़ी हुई सैलरी मिलने की तारीख है। फिलहाल सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। पहले आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बाद सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और उन्हें लागू करने का फैसला लेगी।

ऐसे में रिपोर्ट आने के तुरंत बाद बढ़ी हुई सैलरी मिलने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। आयोग की रिपोर्ट की समयसीमा मई 2027 है, लेकिन यह सैलरी मिलने की तारीख नहीं है।

(Photo: Aaj Tak)

1 जनवरी 2026 से सैलरी लागू होने की चर्चा क्यों?

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना को लेकर चर्चा होती रही है। इसकी वजह वेतन आयोगों के बीच आमतौर पर करीब 10 साल का अंतर होना है। हालांकि, सैलरी प्रभावी होने की तारीख और खाते में पैसा आने की तारीख अलग-अलग हो सकती हैं।

अगर सरकार पिछली तारीख से सिफारिशें लागू करने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों को उस अवधि का एरियर मिल सकता है। लेकिन एरियर किस तारीख से मिलेगा और इसका भुगतान कैसे होगा, यह अभी तय नहीं है।

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फिटमेंट फैक्टर से तय होगी कितनी बढ़ेगी सैलरी

नई सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह फिटमेंट फैक्टर और नए सैलरी मैट्रिक्स पर निर्भर करेगा। अभी आयोग ने आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। 2.0, 2.5 और 2.8 जैसे आंकड़े फिलहाल अनुमान या मांग हैं।

सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, आठवें वेतन आयोग में भी यही फैक्टर लागू होगा, यह जरूरी नहीं है।

50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा

आठवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। वेतन के साथ पेंशन, भत्तों और दूसरे लाभों में बदलाव पर भी आयोग की सिफारिशें अहम होंगी।

फिलहाल कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर, नए सैलरी मैट्रिक्स और लागू होने की तारीख से जुड़ी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। आयोग की रिपोर्ट 3 मई 2027 तक आने की समयसीमा है। इसके बाद भी सिफारिशों को लागू करने पर सरकार का फैसला अहम रहेगा। इसलिए अभी किसी अनुमानित तारीख या फिटमेंट फैक्टर को अंतिम मानना जल्दबाजी होगी।