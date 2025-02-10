8th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले दूर करें कन्फ्यूजन

8th Pay Commission: सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब कर्मचारियों 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। उनके मन में 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे अहम सवाल है कि आखिर 8वें वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद से उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। कई लोगों का कहना है कि सैलरी में केवल 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। हम आपको नीचे बताएंगे कि आखिर कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की सैलरी कितनी बढ़ेगी।

क्या है 8वां वेतन आयोग? (What is 8th Pay Commission)

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग लागू है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत होती है। साल में दो बार 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ता है। अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी इसके तहत बढ़ेगी।

कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर?

माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि, कई एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक तरह का कैलकुलेटर है। इससे पता चलता है कि बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय तक महंगाई भत्ता (DA) करीब 60 फीसदी रहेगा। अभी 7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसमें DA जोड़ने के बाद सैलरी ₹28,800 हो जाएगी। अब सवाल आता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी सैलरी बढ़ेगी।

अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है तो सैलरी में करीब 20% बढ़ोतरी होगी और बेसिक सैलरी ₹34,560 हो जाएगा।

वहीं, 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाने पर न्यूनतम वेतन ₹37,440 हो जाएगी।

इसी तरह 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक सैलरी 80 फीसदी बढ़ जाएगी और न्यू बेसिक सैलरी ₹51,480 हो जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर में जितना इजाफा होगा उसी आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा।