8th Pay Commission: 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग में एरियर पर क्या हुआ था? इस बार क्या है उम्मीद

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के मन में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी और क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर यानी बकाया पैसा भी मिलेगा? कर्मचारी संगठन इसी तारीख से नया वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक एरियर देने को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया है।

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आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई हैं। आयोग में प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं।

आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला है। ऐसे में इसकी रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और मंजूरी मिलने पर नई सैलरी लागू होगी।

क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर?

अगर सरकार वेतन संशोधन की तारीख 1 जनवरी 2026 तय करती है, तो कर्मचारियों को उस तारीख से एरियर मिल सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर बढ़ी हुई सैलरी जुलाई 2027 से मिलनी शुरू होती है, लेकिन इसे जनवरी 2026 से लागू माना जाता है, तो कर्मचारियों को बीच के 18 महीनों का बकाया मिल सकता है।

हालांकि, यह सिर्फ एक संभावना है। अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

Image Credit : Aaj Tak

पिछले वेतन आयोगों में क्या हुआ था?

पांचवें और छठे वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर दिया गया था।

वहीं, सातवें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2016 से वेतन संशोधन लागू हुआ था। हालांकि, उस समय एरियर का सरकारी खजाने पर असर सीमित रहा था।

इसलिए पिछले आयोगों के आधार पर यह तय नहीं माना जा सकता कि आठवें वेतन आयोग में भी एरियर जरूर मिलेगा।

फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

फिटमेंट फैक्टर की मदद से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है।

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। हालांकि, इसमें महंगाई भत्ते का हिस्सा भी शामिल था। इसलिए इसका मतलब सीधे 157% वास्तविक वेतन बढ़ोतरी नहीं था।

आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है।

कर्मचारियों को कब मिलेगी पूरी जानकारी?

अगर सरकार 2027 में वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करती है, तब भी जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना रहेगी, बशर्ते सरकार यही प्रभावी तारीख तय करे।

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फिलहाल कर्मचारियों को आयोग की रिपोर्ट और सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा। इन्हीं से साफ होगा कि नई सैलरी कब मिलेगी और कितना एरियर बनेगा।