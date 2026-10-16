दुनिया की मशहूर फास्ट-फूड चेन KFC ने अमेरिका में अपने ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कंपनी ने करीब चार दशक पुराने PepsiCo के साथ रिश्ते को खत्म करते हुए Coca-Cola को अपना नया बेवरेज पार्टनर चुना है। इस फैसले के बाद अमेरिका के हजारों KFC रेस्टोरेंट में ग्राहकों को Coca-Cola के प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे।

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KFC ने Coca-Cola के साथ की नई डील

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, फास्ट-फूड चेन KFC ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को अमेरिका में अपने रेस्टोरेंट के लिए Coca-Cola के साथ नई बेवरेज पार्टनरशिप का ऐलान किया। इसके साथ ही कंपनी ने PepsiCo के साथ करीब 40 साल पुराने कारोबारी रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है।

इस समझौते के तहत अमेरिका में KFC के रेस्टोरेंट में Coca-Cola के बेवरेज प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी का यह फैसला अमेरिकी बाजार में उसकी बेवरेज सप्लाई से जुड़ा एक बड़ा बदलाव है।

अमेरिका के 3,718 रेस्टोरेंट में मिलेगा Coca-Cola

रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका में KFC के कुल 3,718 रेस्टोरेंट हैं। नई पार्टनरशिप के तहत इन सभी रेस्टोरेंट में Coca-Cola के प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएंगे।

कंपनी की योजना के मुताबिक, साल 2027 की वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन तक अमेरिकी KFC रेस्टोरेंट में Coca-Cola के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने लगेंगे।

हालांकि, KFC और Coca-Cola के बीच हुई इस डील की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यानी यह समझौता कितनी रकम में हुआ है, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

PepsiCo के लिए क्यों है बड़ा झटका?

KFC का यह फैसला PepsiCo के लिए झटका माना जा रहा है। दोनों कंपनियों के बीच करीब चार दशक से बेवरेज सप्लाई का रिश्ता था, जो अब अमेरिका में खत्म होने जा रहा है।

रॉयटर्स के मुताबिक, PepsiCo इस समय अमेरिका में अपनी सोडा बिक्री को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में KFC जैसे बड़े फास्ट-फूड ब्रांड की पार्टनरशिप खोना कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

इसके अलावा PepsiCo का स्नैक्स कारोबार भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऊंची कीमतों और ग्राहकों के ज्यादा हेल्दी विकल्पों की तरफ बढ़ते रुझान का असर इस कारोबार पर पड़ रहा है।

क्या KFC के सभी रेस्टोरेंट से हटेगी PepsiCo?

हालांकि, यह बदलाव फिलहाल अमेरिका के KFC रेस्टोरेंट तक सीमित है। PepsiCo ने बताया है कि उसने Taco Bell और अमेरिका के बाहर मौजूद KFC International स्टोर्स के साथ अपने बेवरेज सप्लाई समझौतों को रिन्यू किया है।

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इसका मतलब है कि अमेरिका में KFC की पार्टनरशिप खत्म होने के बावजूद PepsiCo का Taco Bell और अंतरराष्ट्रीय KFC स्टोर्स के साथ कारोबारी रिश्ता जारी रहेगा। वहीं, अमेरिकी KFC रेस्टोरेंट में 2027 के स्प्रिंग सीजन तक Coca-Cola के प्रोडक्ट्स पहुंचने की योजना है।