मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर! सऊदी अरब की कई फ्लाइट्स रद्द, पढ़ें एडवाइजरी

सऊदी अरब में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच भारतीय एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। IndiGo और Akasa Air ने सऊदी अरब के कई शहरों के लिए फ्लाइट्स का सस्पेंशन आगे बढ़ा दिया है। IndiGo ने 24 अक्टूबर तक कई उड़ानें रद्द कर दी हैं, जबकि Akasa Air ने भी रियाद और जेद्दा के लिए अलग-अलग तारीखों तक सेवाएं रोकने का ऐलान किया है।

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IndiGo ने 24 अक्टूबर तक रद्द कीं उड़ानें

देश की प्रमुख एयरलाइन IndiGo ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को सऊदी अरब के चार शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द करने की अवधि बढ़ा दी। कंपनी के मुताबिक, रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स अब 24 अक्टूबर 2026 तक रद्द रहेंगी।

IndiGo ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि सऊदी अरब में बदलते हालात का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद यह फैसला लिया गया है।

एयरलाइन ने बताया कि जिन यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं, उन्हें बुकिंग के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर और दूसरे संपर्क विवरण के जरिए समय पर सूचना भेजी जा रही है।

Akasa Air ने भी बढ़ाया फ्लाइट सस्पेंशन

IndiGo के अलावा Akasa Air ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपनी उड़ानों का सस्पेंशन बढ़ा दिया है।

एयरलाइन के मुताबिक, रियाद आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स 24 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। वहीं, जेद्दा के लिए उड़ानों का संचालन 21 अक्टूबर तक निलंबित रहेगा।

Akasa Air ने कहा कि कंपनी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थिति का रियल टाइम आकलन कर रही है।

Image Credit : Aaj Tak

यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

Akasa Air ने प्रभावित यात्रियों को राहत देने के लिए दो विकल्प दिए हैं। जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, वे टिकट का पूरा रिफंड ले सकते हैं या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं।

कंपनी के मुताबिक, रिफंड की रकम सात दिनों के भीतर उसी पेमेंट सोर्स में वापस भेज दी जाएगी, जिससे टिकट बुक किया गया था।

पहले 17 अक्टूबर तक रद्द थीं फ्लाइट्स

इससे पहले मंगलवार को IndiGo, Air India Express, Air India और Akasa Air ने सऊदी अरब के शहरों से जुड़ी उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द करने की घोषणा की थी।

हालांकि, अब IndiGo और Akasa Air ने उड़ानों का सस्पेंशन आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

सऊदी अरब में क्यों बिगड़े हालात?

पिछले हफ्ते रियाद एयरपोर्ट पर कथित तौर पर हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद एयरलाइंस ने रियाद के लिए सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी थीं।

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ईरान समर्थित हूती समूह और सऊदी अरब के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान हथियारों से लैस ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमले हुए हैं।

इन्हीं सुरक्षा चिंताओं के बीच एयरलाइंस ने यात्रियों की उड़ानों को लेकर एहतियाती कदम उठाए हैं।