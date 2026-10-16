रॉकेट जैसी रफ्तार, हवा में गुलाटी और जबरदस्त लैंडिंग! Elon Musk की Tesla Roadster ने मचाया धमाल

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला (Tesla) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर (Roadster) का शानदार प्रदर्शन किया है। अमेरिका के टेक्सास में हुए एक इवेंट में कार ने हवा में छलांग लगाई, पलटी खाई और फिर सुरक्षित चारों पहियों पर जमीन पर उतर गई। इस दौरान कार को एक सेमी-ट्रक के ऊपर से छलांग लगाते हुए भी दिखाया गया। कंपनी का दावा है कि यह कार महज 0.81 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

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तीन वेरिएंट में आएगी Tesla Roadster

टेस्ला की नई रोडस्टर तीन वेरिएंट में आएगी। इनमें Performance, Thrust और Rocket शामिल हैं।

Performance इसका शुरुआती मॉडल होगा, जिसमें रॉकेट थ्रस्टर नहीं मिलेंगे। Thrust वेरिएंट में पीछे की तरफ खास बूस्टर लगाए जाएंगे, जो कार की रफ्तार बढ़ाने में मदद करेंगे।

वहीं, सबसे महंगे Rocket वेरिएंट में 10 थ्रस्टर और खास फ्लाइट सिस्टम मिलेगा। इसमें दबाव वाली गैस का इस्तेमाल होगा। यह सिंगल-सीटर कार होगी और इसे खरीदने के लिए कंपनी का न्योता जरूरी होगा।

Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

भारत में कितने रुपये में होगी बुकिंग?

टेस्ला की वेबसाइट पर भारतीय रुपये में भी बुकिंग की जानकारी दी गई है।

Performance वेरिएंट के लिए शुरुआत में ₹5,01,000 देने होंगे। इसके बाद अगले 10 दिनों में ₹45,05,000 जमा करने होंगे।

वहीं, Thrust वेरिएंट की शुरुआती बुकिंग रकम ₹5,01,000 है। इसके बाद 10 दिनों के भीतर ₹2,45,24,000 का भुगतान करना होगा।

Rocket वेरिएंट सिर्फ चुनिंदा ग्राहकों को मिलेगा। कंपनी ने अभी इसकी कीमत और कुल यूनिट की जानकारी नहीं दी है।

बिना रॉकेट के भी मिलेगी खास तकनीक

टेस्ला के मुताबिक, रोडस्टर के तीनों वेरिएंट में पंखे से चलने वाला खास सक्शन सिस्टम मिलेगा। यह कार को सड़क की तरफ खींचकर तेज रफ्तार में उसकी पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा।

Image Credit : Business Today

कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम 2G तक का डाउनफोर्स पैदा कर सकता है। हालांकि, आम सड़कों पर यह तकनीक कितनी कारगर होगी, अभी साफ नहीं है।

क्या सच में उड़ सकेगी टेस्ला की कार?

इवेंट में कार ने कई हैरान करने वाले स्टंट दिखाए, लेकिन इन्हें आम सड़कों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी अभी नहीं मिली है।

थ्रस्टर सिस्टम की सुरक्षा, शोर और कानूनी नियमों को लेकर कई सवाल बाकी हैं। कंपनी ने यह भी साफ नहीं किया है कि प्रदर्शन में दिखाए गए सभी फीचर्स ग्राहकों को मिलने वाली कार में होंगे या नहीं।

कब लॉन्च होगी Tesla Roadster?

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टेस्ला ने नई रोडस्टर को पहली बार 2017 में पेश किया था। उस समय 2020 तक डिलीवरी शुरू करने की योजना थी, लेकिन कई बार देरी हुई।

अब कंपनी 2028 में इसका उत्पादन शुरू करने की उम्मीद कर रही है। हालांकि, ग्राहकों को डिलीवरी कब मिलेगी, इसकी पक्की तारीख अभी सामने नहीं आई है।