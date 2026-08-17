FD पर अब भी मिल रहा 8% से ज्यादा ब्याज, जानिए कौन से बैंक दे रहे सबसे ऊंची ब्याज दर

एफडी में पैसा लगाने वालों के लिए अगस्त 2026 में भी अच्छे रिटर्न के मौके बने हुए हैं। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी 8% या उससे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, जबकि बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों की ब्याज दरें इससे काफी कम हैं। हालांकि ज्यादा ब्याज के साथ सही अवधि और बैंक चुनना भी जरूरी है। आइए जानते हैं किस बैंक में कितना ब्याज मिल रहा है और पैसा लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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रेगुलर कस्टमर को कहां मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज

11 अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक रेगुलर कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा 8.10% ब्याज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं। सूर्योदय में यह ब्याज 30 महीने की एफडी पर मिल रहा है, जबकि उत्कर्ष में 666 दिन की एफडी पर 8.10% ब्याज दिया जा रहा है।

जना शिवालिक और यूनिटी में भी 8% ब्याज

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक तीन साल की एफडी पर 8% ब्याज दे रहा है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में 23 महीने एक दिन से 27 महीने की अवधि पर 8% ब्याज मिल रहा है। वहीं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साल चार महीने और 15 दिन की एफडी पर 8% ब्याज दे रहा है।

सीनियर सिटिजन को मिल रहा ज्यादा रिटर्न

सीनियर सिटिजन के लिए ब्याज दरें और ज्यादा हैं। शिवालिक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनिंदा अवधि पर 8.50% तक ब्याज दे रहे हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.30% ब्याज दे रहा है। सूर्योदय और उत्कर्ष में सीनियर सिटिजन को 8.25% तक ब्याज मिल रहा है, जबकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दो साल की एफडी पर 8.30% ब्याज दे रहा है।

बड़े बैंकों से कितना ज्यादा मिल रहा ब्याज

बड़े बैंकों से तुलना करें तो ब्याज का अंतर साफ दिखता है। एसबीआई की सबसे ज्यादा रेगुलर एफडी दर 6.45% है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकतम 6.75% ब्याज मिल रहा है, जबकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की अधिकतम दर 6.50% है। इस तरह 8.10% वाली एफडी, एसबीआई की सबसे ऊंची दर से 1.65 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा ब्याज देती है।

सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर न लगाएं पैसा

स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा डिपॉजिट जुटाने के लिए ऊंची ब्याज दर दे सकते हैं। इसलिए सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर एफडी करना सही नहीं होगा। पैसा लगाने से पहले बैंक की फाइनेंशियल पोजिशन, एफडी की अवधि, समय से पहले पैसा निकालने की शर्तें और अपनी जरूरतों को जरूर देखना चाहिए।

5 लाख रुपये तक मिलता है डिपॉजिट इंश्योरेंस

बैंक में जमा रकम पर डीआईसीजीसी इंश्योरेंस के तहत एक बैंक में हर डिपॉजिटर को मूल रकम और ब्याज मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का कवर मिलता है। अगर किसी को इससे ज्यादा रकम एफडी में लगानी है तो पूरी रकम एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग-अलग बैंकों में बांटने पर विचार किया जा सकता है। यानी 8% या उससे ज्यादा ब्याज अभी भी मिल रहा है, लेकिन पैसा लगाने से पहले बैंक, अवधि और रिस्क को समझना जरूरी है।