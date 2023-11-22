हर असेट क्लास एक दूसरी की पूरक हैं, तुलना करना आसान और सही नहीं- अनंत लढ़ा

अनंत लढ़ा फाइनेंस एजुकेशन में एक जाना पहचाना नाम है। बिजनेस टुडे बाजार ने उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की और जानने की कोशिश कि उनका फाइनेंस से जुड़े विषयों पर क्या कहना है। पेश है साक्षात्कार के प्रमुख अंश।

सवाल - रियल एस्टेट बनाम इक्विटी, क्या आप इस डिबेट को सही मानते हैं?

मेरा मानना है कि जब हम दो परिसंपत्ति वर्गों को एक-दूसरे के खिलाफ रखते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट बनाम स्टॉक, तो उन्हें प्रतिस्पर्धी माना जाता है। हालाँकि, वास्तव में, सभी परिसंपत्ति वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए, मैं रियल एस्टेट और स्टॉक दोनों को मूल्यवान परिसंपत्ति वर्गों के रूप में मानता हूं, प्रत्येक का उपयोग व्यक्तिगत जोखिम की भूख के आधार पर किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संपत्ति रिटर्न की तुलना निफ्टी 50 से करना भ्रामक है; अधिक सार्थक तुलना शीर्ष 50 कंपनियों के रिटर्न और भारत में शीर्ष 50 संपत्तियों के बीच होगी।

सवाल - SIP से निवेश करने वाले लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में एसआईपी इनवेस्टर का क्रेज जारी रहेगा

एसआईपी कालातीत हैं, जो किसी के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति के रूप में कार्य करते हैं। एसआईपी को कम से कम 5 साल तक जारी रखने की सलाह दी जाती है। भारतीयों के लिए पिछले 44 वर्षों के रोलिंग रिटर्न डेटा की जांच करने पर, यह पाया गया है कि 5 वर्षों में, 39 डेटा बिंदुओं में से केवल 2 नकारात्मक रिटर्न देते हैं। क्षितिज को 10 वर्षों तक विस्तारित करते हुए, 35 डेटा बिंदुओं में से केवल 1 नकारात्मक रिटर्न दिखाता है। इसके अलावा, 15 वर्षों के रोलिंग रिटर्न डेटा के साथ, सभी 30 अवलोकन सकारात्मक रिटर्न दर्शाते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि लंबी अवधि तक जारी रहने पर एसआईपी सबसे प्रभावी होते हैं।

सवाल- गोल्ड को भी एक अच्छी एसेट क्लास माना जाता है, एक सामान्य निवेशक को अपने पोर्टफोलियों का कितना प्रतिशत इसमें निवेश करना चाहिए, एक उपयुक्त सीमा 5-10% है, जो किसी के व्यक्तिगत परिसंपत्ति आवंटन मिश्रण पर निर्भर करती है।

सवाल-. ऐसे लोग जो काफी देर से इक्विटी निवेश में आए हैं, मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल है, क्या इक्विटी उसके लिए भी एक Huge wealth create कर सकती है

जवाब- किसी की निवेश यात्रा को बाद में शुरू करने के लिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़े निवेश कोष की आवश्यकता होती है। हालाँकि, आगे कम से कम 20 वर्षों की कंपाउंडिंग के साथ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सवाल- Rent Vs Buy सोशल मीडिया पर इस पर भी बहस होती है, आपके इस बहस पर क्या विचार हैं?

जवाब- यदि आपका वित्त अनुमति देता है, तो खरीदारी आम तौर पर एक बेहतर विकल्प है। परंपरागत रूप से, हमने "रोटी कपड़ा और मकान" पर जोर दिया है, न कि "रोटी कपड़ा और म्यूचुअल फंड" पर, और इस प्रकार, संपत्ति तभी मायने रखती है जब वह आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। हालाँकि, कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए: सुनिश्चित करें कि ईएमआई किसी की मासिक आय के 25% से अधिक न हो। यदि यह इस सीमा को पार कर जाता है, तो किराये पर लेना अधिक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। इसके अतिरिक्त, किराये की पैदावार, संपत्ति का स्थान, प्रकार (फ्लैट बनाम बंगला), और शहर के स्तर (टियर 1 या टियर 2) जैसे कारकों को अंतिम निर्णय लेने में तौला जाना चाहिए।

सवाल - आपको कब लगा कि आपको फाइनेंस सेक्टर में आना चाहिए?

जवाब- शेयर बाज़ार के प्रति मेरा आकर्षण आठवीं कक्षा में शुरू हुआ। बड़े होने पर, मैं वित्त से घिरा हुआ था, क्योंकि मेरे पिता और दादा दोनों अनुभवी स्टॉकब्रोकर थे। इन शुरुआती प्रभावों ने वित्त की दुनिया में मेरी उल्लेखनीय यात्रा के लिए मंच तैयार किया। जिस चीज़ ने मेरे जुनून को और बढ़ाया, वह थी मेरे दादाजी का बाज़ार ज्ञान का भंडार, जिसे वह अपने खाली समय में मेरे साथ साझा करते थे। 14 साल की उम्र में, मैं ट्रेडिंग की दुनिया में उतर गया, डमी फंड के साथ अपने कौशल को निखारने के लिए एनएसई और बीएसई के डमी सत्रों में भाग लिया। मैं सिर्फ अपने परिवार का पालन नहीं करना चाहता था; मैं वित्त को बुनियादी बातों से समझना चाहता था।

सवाल- आपको कब लगा कि आपको फाइनेंस एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहिए?

जवाब- पारिवारिक व्यवसाय में अपने समय के दौरान, मुझे कम वित्तीय साक्षरता से जूझ रहे कई व्यक्तियों का सामना करना पड़ा। गलत बिक्री और बेईमान दलालों द्वारा शोषण के मुद्दे को देखकर मुझे लगा कि फाइनेंस एजुकेशन का काफी महत्व है और इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इन प्रयासों ने अंततः राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया, और इसके तुरंत बाद राज्यव्यापी वित्तीय साक्षरता सत्रों के लिए एक साझेदारी का जन्म हुआ। मैंने सरकार के लिए 150 से अधिक सत्र आयोजित किए और 2020 में, मुझे राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2020 में, मैंने एक यूट्यूब चैनल 'इन्वेस्ट आज फॉर कल' लॉन्च करके अपने प्रयासों को बढ़ाने का फैसला किया, जिसने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। आज, यूट्यूब चैनल में 2200 से अधिक मुफ्त वीडियो की एक विस्तृत लाइब्रेरी है, और इसका ग्राहक आधार 25 लाख है। चैनल को 50 करोड़ से अधिक बार देखा गया है और यह 2022 में YouTube पर भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शेयर बाजार से संबंधित चैनल के रूप में स्थान पर है। मैं 2 लाख के मजबूत टेलीग्राम समुदाय और 5.5 लाख से अधिक और 3 लाख फॉलोअर्स के साथ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूं।

मई 2022 में, मैंने अपने पिता पंकज लढ़ा के साथ '13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़' नामक पुस्तक के सह-लेखक के रूप में अपनी सीख और अनुभव को लागू किया। पुस्तक ने अपने प्री-लॉन्च के 24 घंटों के भीतर राष्ट्रीय बेस्टसेलर का दर्जा हासिल कर लिया और तब से इसकी 1 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं।

इस साल इलेक्शन से पहले आपको बाजार की दिशा और दशा कहां नजर आती है। क्या बड़ा करेक्शन आएगा या फिर मार्केट में मौके हो सकते हैं

पिछले 25 वर्षों में, चुनाव पूर्व रैलियाँ आदर्श रही हैं। हम भविष्य में इस प्रवृत्ति के जारी रहने की आशा कर सकते हैं।

