Business Today Pathshala: Cryptocurrency में ट्रेडिंग कैसे करें?

NewsबेबाकBusiness Today Pathshala: Cryptocurrency में ट्रेडिंग कैसे करें?

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग एक भयानक और साथ ही लाभदायक बिज़नेस या काम हो सकता है, लेकिन इसे भी उचित, अच्छी जानकारी और समझदारी के साथ किया जाना चाहिए तभी यह आपके लिए नुकसान की बजाय लाभदायक साबित हो सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jan 30, 2024 14:50 IST
क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग वे लोगों के लिए हो सकता है जो इस डिजिटल विश्व में नए हों

Cryptocurrency ट्रेडिंग वे लोगों के लिए हो सकता है जो इस डिजिटल विश्व में नए हों। क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा होती है जिसका उपयोग आप इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। यह आम तौर पर बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन जैसी नामों से जानी जाती है।

शुरुआती लोगों के लिए क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में जरुरी बातें

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में शुरुआती लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए जो उनके हमेशा काम आएंगे जैसे :-

सबसे पहले, आपको इसकी पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि यह कैसे काम करती है और इसकी मूल पहचान क्या हैं। आपको इसके लिए उन लोगो से सलाह लेनी चाहिए जो इसमें विशेष ज्ञान रखते हो और इसे समझने के लिए धीरे-धीरे इसकी पढाई भी करना चाहिए।

दूसरा, आपको हमेशा पर्याप्त मात्रा में पैसा लगाना चाहिए। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट बहुत उप्पर निचे होता है, और इसमें पैसे लगाने के लिए धैर्य और सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए।

तीसरा, आपको अपनी पैसे लगाने से पहले एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। आपको यह तय करना चाहिए कि आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और आपकी निवेश रकम को कैसे अलग किया जाए।

चौथा, आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किसी भी अच्छे, विश्वसनीय और बार बार इस्तेमाल किये जाने वाले प्लेटफॉर्म से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए और चोरी या धोखाधड़ी से बचने के लिए सुरक्षा के उपायों का इस्तेमाल करना होगा।

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग एक भयानक और साथ ही लाभदायक बिज़नेस या काम हो सकता है, लेकिन इसे भी उचित, अच्छी जानकारी और समझदारी के साथ किया जाना चाहिए तभी यह आपके लिए नुकसान की बजाय लाभदायक साबित हो सकती है। क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में कोई भी आदमी अपना पैसा लगा सकता है। ट्रेडिंग करने के लिए पहले असली पैसों को एक्सचेंज करके कॉइन्स और टोकन्स खरीदने होते है। भारत में ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज हैं तो कम फीस या कमीशन में ये सुविधा लोगों को देते हैं।

Jan 30, 2024