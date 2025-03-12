Crorepati Mutual Fund Scheme: इस स्कीम ने तो करोड़पति बना दिया! ₹10,000 की SIP से बन गया ₹7 करोड़ का कॉर्पस

Crorepati Mutual Fund Scheme: ऐसे कई म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जिन्होंने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में तगड़ा रिटर्न देकर करोड़पति बना दिया है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही स्कीम लेकर आए हैं जिसने अपने शुरुआत से SIP निवेश पर 17.82% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है Franklin India Bluechip Fund.

Franklin India Bluechip Fund Details

यह फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी फंड है जो मुख्य रूप से बड़े मार्केट कैप यानी लार्ज कैप वाली कंपनियों में निवेश करता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों की तुलना में कम अस्थिरता के साथ इक्विटी से जुड़े रिटर्न की तलाश में हैं।

मार्केट कैप के लिहाज से बाजार की टॉप 100 कंपनियों में यह फंड निवेश करता है। पिछले 25 साल से इस फंड ने हर साल डिविडेंड दिया है। इस फंड की शुरुआत 01 दिसंबर 1993 में हुई थी। इस फंड का बेंचमार्क Nifty 100 है।

Franklin India Bluechip Fund Minimum Investment

आप इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।

Franklin India Bluechip Fund Return

इस फंड ने अपने शुरुआत से निवेशकों को SIP निवेश पर 17.82% का रिटर्न दिया है। अगर 1993 से कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपये की SIP कर रहा होता तो 31 जनवरी 2025 तक के डेटा के मुताबिक उस निवेशक के पास वर्तमान में 7,31,85,520 (7.31 करोड़) रुपये का कॉर्पस होता।

पिछले 15 साल में इस फंड ने 12.20% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से 10 हजार रुपये की मंथली एसआईपी से अभी निवेशकों के पास 48,43,852 रुपये का कॉर्पस होता।

पिछले 10 साल में इस फंड ने 12.51% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से 10 हजार रुपये की मंथली एसआईपी से अभी निवेशकों के पास 23,02,731 रुपये का कॉर्पस होता।

पिछले 5 साल में इस फंड ने 15.80% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से 10 हजार रुपये की मंथली एसआईपी से अभी निवेशकों के पास 8,91,041 रुपये का कॉर्पस होता।

पिछले 3 साल में इस फंड ने 14.17% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से 10 हजार रुपये की मंथली एसआईपी से अभी निवेशकों के पास 4,44,579 रुपये का कॉर्पस होता।