NFO: इस हफ्ते बंद हो जाएंगे इन म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ - FULL LIST
हम आज आपके लिए उन न्यू फंड ऑफर (NFO) की लिस्ट लेकर आए हैं जिनके सब्सक्रिप्शन इस कारोबारी हफ्ते बंद हो रहे हैं। चलिए एक-एक कर जानते हैं।
Axis Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund
इस फंड का एनएफओ 27 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था जो आज यानी 04 मार्च को बंद हो रहा है। इस इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट कल यानी 5 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।
आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 1000 रुपये का एसआईपी करना होगा।
WhiteOak Capital Equity Savings Fund
इस फंड का एनएफओ 25 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 05 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 12 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।
आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 500 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 100 रुपये का एसआईपी करना होगा।
Franklin India Low Duration Fund
इस फंड का एनएफओ 25 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 05 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 6 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।
आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 500 रुपये का एसआईपी करना होगा।
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund
इस फंड का एनएफओ 21 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 05 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 7 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।
आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 100 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 100 रुपये का एसआईपी करना होगा।
Helios Mid Cap Fund
इस फंड का एनएफओ 20 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 06 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 13 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।
आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 1000 रुपये का एसआईपी करना होगा।
Unifi Dynamic Asset Allocation Fund
इस फंड का एनएफओ 3 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 07 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 13 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।
आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 500 रुपये का एसआईपी करना होगा।