NFO: इस हफ्ते बंद हो जाएंगे इन म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ - FULL LIST

NFO Alert: अगर आप भी कम जोखिम के साथ म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। हम आज आपके लिए उन न्यू फंड ऑफर (NFO) की लिस्ट लेकर आए हैं जिनके सब्सक्रिप्शन इस कारोबारी हफ्ते बंद हो रहे हैं। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

advertisement

Axis Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund

इस फंड का एनएफओ 27 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था जो आज यानी 04 मार्च को बंद हो रहा है। इस इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट कल यानी 5 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।

आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 1000 रुपये का एसआईपी करना होगा।

WhiteOak Capital Equity Savings Fund

इस फंड का एनएफओ 25 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 05 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 12 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।

आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 500 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 100 रुपये का एसआईपी करना होगा।

Franklin India Low Duration Fund

इस फंड का एनएफओ 25 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 05 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 6 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।

आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 500 रुपये का एसआईपी करना होगा।

Kotak CRISIL IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund

इस फंड का एनएफओ 21 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 05 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 7 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।

आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 100 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 100 रुपये का एसआईपी करना होगा।

Helios Mid Cap Fund

इस फंड का एनएफओ 20 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 06 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 13 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।

आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 1000 रुपये का एसआईपी करना होगा।

advertisement

Unifi Dynamic Asset Allocation Fund

इस फंड का एनएफओ 3 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इसका एनएफओ 07 मार्च को बंद हो रहा है। इस फंड के एनएफओ का अलॉटमेंट 13 मार्च को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है।

आपको इस फंड में न्यूनतम Lumpsum निवेश 5000 रुपये का करना होगा। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 500 रुपये का एसआईपी करना होगा।

