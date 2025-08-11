बस 10 हजार महीना लगाओ और तैयार होगा 3 करोड़ का फंड, जानिए 10:12:30 का जबरदस्त फॉर्मूला का कमाल

हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट (Retirement) के बाद भी उसकी लाइफ आराम से चले और पैसों की कमी न हो। लेकिन इसके लिए सिर्फ सेविंग्स (Savings) ही काफी नहीं होती, आपको सही निवेश (Investment) की प्लानिंग करनी पड़ती है।

अगर आप कम रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, तो 10:12:30 फॉर्मूला आपके लिए एक शानदार तरीका हो सकता है। यह फॉर्मूला (SIP) यानी (Systematic Investment Plan) के जरिए काम करता है। अगर आप सही तरीका अपनातें हैं तो आपका 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड तैयार हो सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फॉर्मूला क्या कहता है?

इस फॉर्मूले का नाम ही इसकी पूरी स्ट्रैटेजी (Strategy) बताता है। इसमें पहला नंबर 10 है, जिसका मतलब है कि आपको हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करना होगा। दूसरा नंबर 12 है, जो आपके अनुमानित वार्षिक रिटर्न (Annual Return) को दर्शाता है। तीसरा नंबर 30 है, जो निवेश की अवधि (Investment Tenure) बताता है। इसका मतलब है कि आपको 30 साल तक लगातार निवेश करना होगा।

यह फॉर्मूला (Compounding) पर बेस्ड है। कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें तो यह "ब्याज पर ब्याज" कमाने का तरीका है। जितनी लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते हैं, उतना ज्यादा फायदा मिलता है।

3 करोड़ रुपये तक कैसे पहुंचेगा आपका फंड

मान लीजिए आप 30 साल की उम्र में यह फॉर्मूला अपनाना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक लगातार 10,000 रुपये हर महीने (SIP) में लगाते हैं। 30 साल में आपका कुल निवेश 36,00,000 रुपये होगा।

अगर इस पर आपको औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो कंपाउंडिंग के जरिए आपका निवेश 2,72,09,732 रुपये का रिटर्न दे सकता है। इस तरह आपके निवेश और रिटर्न को मिलाकर कुल फंड 3,08,09,732 रुपये तक पहुंच जाएगा।

इन बातों का रखें ध्यान