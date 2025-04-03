scorecardresearch
SIP Calculator: तैयार करना है करोड़ रुपये का फंड पर नहीं पता कितना लगेगा समय, यहां समझें एसआईपी का कैलकुलेशन

अगर आप SIP के जरिये करोड़ों रुपये का फंड बनाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि 2000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये की एसआईपी करने पर कितने साल में करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाएगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2025 14:20 IST
म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में जहां एक तरफ रिस्क है तो दूसरी तरफ इसमें शानदार रिटर्न भी मिलता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के वैसे तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन एसआईपी (Systematic Investment Plan-SIP) काफी पॉपुलर ऑप्शन है। एसआईपी में जहां हर महीने निवेश करके आप Discipline Investment कर सकते हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक फिक्स्ड टेन्योर में निवेश करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं। 

एसआईपी की खास बात है कि इसमें आप 250 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एसआईपी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सही तरीके से एसआईपी करते हैं तो आप 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं।  हम आपको नीचे बताएंगे कि एसआईपी कैलकुलेटर (SIP Calculator) के मदद से आप आप कितने रुपये का निवेश करके करोड़ों रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। 

बता दें कि SIP में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। हालांकि, इसका फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही होता है। आप कितना निवेश किस फंड में करते हैं यह बात 1 करोड़ रुपये के फंड तैयार करने में मदद करेगा। 

2,000 रुपया के निवेश पर कितने साल में तैयार होगा करोड़ों का फंड 

अगर आप हर महीने 2,000 रुपये का निवेश करते हैं और 12 फीसदी के अनुमानित रिटर्न मिलता है तब 1 करोड़ रुपये के फंड तैयार करने में 35 साल का वक्त लगेगा। अगर आप 35 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल 8,40,000 निवेश करते। इस निवेश पर आपको 1,01,81,662 रुपये का रिटर्न मिलता है।  वहीं, अगर आपको 14 फीसदी का रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ रुरए के फंड को तैयार करने में 32 साल का समय लगता। 

5000 रुपये के निवेश पर कितना फंड तैयार होगा

अगर आप 5,000 रुपये का मंथली एसआईपी करते हैं तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 30 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार होगा। 18 साल में 5,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करके आपने टोटल 18 लाख रुपये का निवेश किया होता। इस पर 18 साल के बाद आपको  1,54,04,866  रुपये का रिटर्न मिलेगा। अगर आपको फंड में 14 फीसदी का रिटर्न मिलता है तब 25 साल में ही करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाता है। 

10,000 रुपये के निवेश पर कब तैयार होगा करोड़ रुपये का फंड

अगर 10,000 रुपये का म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं तो 25 साल में ही करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। 10,000 रुपये के मंथली इन्वेस्टमेंट का टोटल कैलकुलेशन 30 सालों में करीब 36 लाख रुपये का निवेश करते। इस निवेश पर 12 फीसदी की रिटर्न के हिसाब से आपका 1,70,022,066 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाता। वहीं, 14 फीसदी के रिटर्न मिलने पर 1 करोड़ रुपये के फंड को तैयार होने में 20 साल का समय लगता।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
