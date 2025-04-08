SIP Calculator: ₹10,000 की एसआईपी से सिर्फ 6 साल में बन जाएंगे करोड़पति! बस कर लें ये काम

SIP Calculator: ज्यादातर निवेशक लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए Systematic Investment Plan (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। हर निवेशक कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहता है और अधिकतम निवेशकों के मन में करोड़पति बनने का सपना होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि एसआईपी के जरिए करोड़पति बनने में काफी समय लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है।

advertisement

आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ 6 साल में सिर्फ 10,000 रुपये की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपने अपने पैसों को सही तरीके से नियमत रूप से निवेश किया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता।

₹10,000 की एसआईपी से 6 साल में ऐसे बन जाएंगे करोड़पति

6 साल में करोड़पति बनने के लिए आपको नियमित एसआईपी के अलावा टॉप अप या स्टेप अप एसआईपी भी करना होगा। आमतौर पर म्यूचुअल फंड स्कीम औसतन 12% का सालाना ब्याज देती है। लेकिन हमने इस कैलकुलेशन में 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है।

हमने इस आर्टिकल में Tata Mutual Fund के SIP Top Up Calculator की मदद ली है ताकी आपको आसान शब्दों में कैलकुलेशन बता सकें।

₹10,000 की एसआईपी से 6 साल में करोड़पति बनने के लिए आपको अपने एसआईपी में हर साल 50,000 रुपये का टॉप-अप या स्टेप अप करना होगा। 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन 6 सालों में आपकी निवेशित राशि 97,2000 रुपये होगी और आपका कॉर्पस 1,19,27,380 रुपये (1.19 करोड़) का होगा।

Tata Mutual Fund SIP Top-Up Calculator

हालांकि अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम ने 10 की जगह सालाना 12% का इंटरेस्ट दिया तो 6 साल में आपका कॉर्पस 1,24,51,639 रुपये (1.24 करोड़) का होगा।

वहीं अगर आप सालाना 50,000 रुपये की जगह सिर्फ 10,000 रुपये का ही टॉप-अप या स्टेप अप करते हैं तो करोड़पति बनने के लिए आपको 11 साल का समय लगेगा। इन 11 साल में आपकी निवेशित राशि 79,20,000 रुपये होगी और आपका कॉर्पस 1,20,99,555 रुपये (1.20 करोड़) का होगा।

