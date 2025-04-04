₹10,000 की SIP कर करोड़पति बने निवेशक! SBI Mutual Fund की इस स्कीम ने तैयार किया ₹14 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस

SBI Mutual Fund: म्यूचुअल फंड में हम सब लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए निवेश करते हैं ताकी लंबे समय में हमारे पार मोटा कॉर्पस तैयार हो सके। आज हम आपको एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हाल ही में 32 साल पूरा हुआ है और इस स्कीम ने 10,000 रुपये की एसआईपी से करोड़ो रुपये का फंड तैयार किया है।

जिस स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है SBI Long Term Equity Fund. इस फंड का शुरुआत 31 मार्च 1993 में हुई थी और हाल ही में इस स्कीम ने अपना 32 साल पूरा किया है। पहले इस स्कीम का नाम SBI Magnum Tax Gain था।

SBI Long Term Equity Fund एक ELSS स्कीम है जो 3 साल के लॉक इन अवधि और टैक्स बेनिफिट के साथ आती है। यह स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। 31 मार्च 2025 तक इस फंड का AUM 27730.33 करोड़ रुपये था।

इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर दिनेश बालाचंद्रन है और इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 TRI है।

SBI Long Term Equity Fund Return

अगर किसी निवेशक ने इस फंड की शुरुआत से 10,000 रुपये का मंथली SIP किया होता तो 17.94% के रिटर्न के हिसाब से उस निवेशक के पास 28 मार्च 2025 तक 14.44 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता। इस दौरान निवेशित राशि 38.5 लाख रुपये होती।

इस स्कीम ने एसआईपी के जरिए निवेश पर पिछले 15 साल में 16.03% का रिटर्न, पिछले 10 साल में 17.59% का रिटर्न, पिछले 5 साल में 24.31% का रिटर्न और पिछले 3 साल में 23.42% का तगड़ा रिटर्न दिया है।

अगर Lumpsum निवेश कि बात करें तो इस एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने निवेशकों को 1 साल में 5.68%, 3 साल में 23.28%, 5 साल में 23.83% और शुरुआत से निवेश करने पर 16.1% का रिटर्न दिया है।