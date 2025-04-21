SBI Mutual Fund ने अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स में किया बदलाव! जानिए कौन-कौन से शेयर हुए इन और आउट

SBI Mutual Fund: देश के सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) ने अपने पोर्टफोलियो में मौजूद शेयरों की होल्डिंग्स में बदलाव किया है।

एसबीआई म्यूचुअल फंड ने मार्च में 10.67 लाख करोड़ रुपये की एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) की रिपोर्ट की, जिसमें इक्विटी स्कीमों को 7.39 लाख करोड़ रुपये अलॉट किए गए।

अब फंड हाउस ने एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स और अदानी ग्रीन एनर्जी जैसे प्रमुख नामों सहित 350 शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ाकर अपनी होल्डिंग्स को एडजस्ट किया है। इसके साथ ही, फंड ने 169 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी, जिनमें टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और एशियन पेंट्स भी शामिल है।

इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में 26 नए शेयरों को जोड़ा है जिसमें वारी एनर्जीज और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयर शामिल हैं। वहीं फंड हाउस ने ज़ाइडस वेलनेस और सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च सहित 18 शेयरों से पूरी तरह से बाहर निकला है।

Top Performing SBI Mutual Funds

एसबीआई म्यूचुअल फंड कुल 50 इक्विटी स्की्म को मैनेज करता है, जो इसे म्यूचुअल फंड सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

इसके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में पांच स्कीम ने पिछले 10 साल 15.04% तक का एनुअल रिटर्न दिया है। इनमें SBI Contra Fund और SBI Long Term Equity Fund, दोनों को वैल्यू रिसर्च द्वारा हाई रेटिंग दी गई है। इनमें से, SBI Contra Fund और SBI Long Term Equity Fun को वैल्यू रिसर्च ने 5-स्टार रेटिंग दी है।

इन फंड्स के अलावा SBI Magnum Midcap Fund ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। यह फंड मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करती है और इसने पिछले 10 सालों में 14.82% का रिटर्न दिया है।

शानदार रिटर्न देने वाला एक और फंड है जिसका नाम है SBI Large & Midcap Fund. यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। इस फंड ने पिछले 10 साल में 13.96% का रिटर्न दिया है।

एक अन्य फंड SBI Bluechip Fund एक 4 स्टार रेटिंग वाला फंड है जिसने पिछले 10 साल में 12.02% का रिटर्न दिया है।