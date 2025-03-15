SBI Mutual Fund NFO: बड़ी खुशखबरी! एसबीआई म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को लिए लॉन्च की 2 नई स्कीम - DETAILS

SBI Mutual Fund: भारत के सबसे बड़े फंड हाउस SBI Mutual Fund ने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को लिए दो नए म्यूचुअल फंड स्कीमों को लॉन्च किया है जिनका एनएफओ आगामी सोमवार 17 मार्च को खुल रहा है।

इन दो नए म्यूचुअल फंड स्कीमों का नाम SBI BSE PSU Bank Index Fund और SBI BSE PSU Bank ETF है। SBI BSE PSU Bank Index Fund एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है।

इसके अलावा SBI BSE PSU Bank ETF भी एक ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और यह भी बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसका मतलब दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क एक है।

क्या है इन स्कीम का मकसद?

इन ओपन-एंडेड स्कीमों का मकसद बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराना या उनको ट्रैक करना है जिससे निवेशकों को भारत के पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग क्षेत्र के ग्रोथ में भाग लेने का अवसर मिल सके।

एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड और एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ दोनों का निवेश उद्देश्य ऐसे रिटर्न प्रदान करना है जो अंडरलाइंग इंडेक्स द्वारा दिखाए गए सिक्योरिटी के कुल रिटर्न के करीब हो।

ये म्यूचुअल फंड स्कीमें कहां लगाएंगी पैसा?

बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स में आने वाले बैंक के शेयरों में ये म्यूचुअल फंड स्कीम अपने एसेट का कम से कम 95% से 100% निवेश करेंगे।

इसके अलावा, ये फंड लिक्विडिटी जरूरतों के मैनेजमेंट के लिए सरकारी सिक्योरिटीज, ट्राईपार्टी रेपो और लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में 5% तक का आवंटन कर सकते हैं।

SBI BSE PSU Bank Index Fund और SBI BSE PSU Bank ETF DETAILS

इन दोनों फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) सोमवार 17 मार्च से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है जो 20 मार्च 2025 को बंद होगा। निवेशक न्यूनतम 5000 रुपये का निवेश कर सकेंगे। इन दोनों ही फंड्स के फंड मैनेजर वायरल छाड़वा हैं।

किन निवेशकों के लिए ये फंड अच्छा विकल्प?

ये फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं।