सिर्फ 250 रुपये से शुरू सकेंगे निवेश! SBI Mutual Fund ने लॉन्च की JanNivesh SIP - DETAILS

JanNivesh SIP: म्यूचुअल फंड निवेश को सुलभ बनाने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) ने खास पहल की है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ साथ पार्टनरशिप में जननिवेश एसआईपी (JanNivesh SIP) की शुरुआत की है।

जननिवेश एसआईपी एक माइक्रो इंवेस्टमेंट पहल है जिसका मकसद ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में पहली बार निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड को सुलभ बनाना है। जननिवेश एसआईपी हर किसी के लिए बना है- छात्र, नए निवेशक, व्यापारी और छोटी बचत करने वाले सभी लोग इसे शुरू कर सकते हैं।

advertisement

250 रुपये से कर सकेंगे SIP

जननिवेश एसआईपी डेली, वीकली या मंथली कंट्रीब्यूशन के ऑप्शन के साथ 250 रुपये से शुरू होता है। यह पहल विशेष रूप से सीमित बचत वाले व्यक्तियों के लिए निवेश को किफायती और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन की गई है।

JanNivesh SIP कहां निवेश करेगा?

जननिवेश एसआईपी के सारे निवेश एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में होंगे। एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड नए निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये संतुलित जोखिम-इनाम के साथ टैक्स में लाभदायक है और स्मार्ट आवंटन करता है, जो बाजार के हिसाब से इक्विटी और कर्ज के बीच बदलता रहता है।

ऐसे कर पाएंगे निवेश

निवेशक चाहें तो SBI YONO ऐप से या फिर SBI Mutual Fund की वेबसाइट पर जाकर जननिवेश एसआईपी शुरू कर सकते हैं।

इन्हें होगा फायदा

पहली बार निवेश करने वाले निवेशक: म्यूचुअल फंड में नए निवेशकों के लिए जननिवेश एसआईपी एक एंट्री प्वाइंट की तरह काम कर सकता है जिससे निवेशक पैसा बना सकते हैं।

शहरी निवेशक: जननिवेश एसआईपी उन व्यक्तियों को टारगेट करता है जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहज हैं लेकिन वित्तीय सलाहकार तक उनकी पहुंच सीमित है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक: स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों और छोटे बचतकर्ताओं के लिए जननिवेश एसआईपी एक सरल, लचीला विकल्प है।

कॉस्ट-इफ़ेक्टिव और लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए डिज़ाइन किया गया, जननिवेश एसआईपी का लक्ष्य लाखों लोगों को म्यूचुअल फंड से जोड़ना है। प्रमुख बाधाओं को दूर करके, जननिवेश एसआईपी अलग-अलग निवेशक वर्गों के लिए दरवाजे खोलता है।

