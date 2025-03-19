NFO Alert: ₹500 में टॉप 100 लॉर्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाने का आज आखिरी चांस - लेटेस्ट NAV और अन्य डिटेल्स
अगर आप भी एक साथ देश के टॉप 100 लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक अच्छा ऑफ्शन बन सकती है।
NFO Closing Today 19 March: शेयर बाजार में जारी भारी अस्थिरता के बीच कई एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफ़ाई करने और अधिक पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाने की सलाह दी है। अगर आप भी एक साथ देश के टॉप 100 लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक अच्छा ऑफ्शन बन सकती है।
इस स्कीम को Samco Mutual Fund ने लॉन्च किया है। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Samco Large Cap Fund.
Samco Large Cap Fund
यह स्कीम क्रॉस सेक्शनल, एब्सोल्यूट, रेवेन्यू और अर्निंग मोमेंटम में मजबूत मोमेंटम वाले लार्ज-कैप स्टॉक की पहचान करता है और मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनियों पर फोकस करके उनमें निवेश करता है। यह फंड बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान डेरिवेटिव और हेजिंग का उपयोग करके जोखिमों को कम करता है।
इस स्कीम का मकसद मुख्य रूप से बड़ी पूंजी वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश कर लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करना है।
Samco Large Cap Fund Details
इस फंड का एनएफओ 05 मार्च को लॉन्च हुआ था जो आज यानी 19 मार्च को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 25 मार्च को हो सकता है। इस फंड का AUM 2,437 करोड़ रुपये है। इस फंड की लेटेस्ट NAV सिर्फ 10 रुपये है।
इस फंड में आप न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं। उमेशकुमार मेहता, निराली भंसाली और धवल धनानी इस फंड के फंड मैनेजर हैं। इस फंड को वेरी हाई रिक्स कैटेगरी में रखा गया है।
Samco Large Cap Fund : एग्जिट लोड
आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक:
- आवंटन के 12 महीनों के भीतर 10% यूनिटों को बिना किसी एक्जिट लोड के रिडीम किया जा सकता है।
- पहले 12 महीनों में इस सीमा से अधिक किसी भी रिडेंप्शन पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा।
- यदि यूनिट को आवंटन की डेट से 12 महीने के बाद इसे रिडीम या स्विच आउट किया जाता है तो कोईएग्जिट लोड नहीं लगेगा।