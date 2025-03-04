SAMCO Asset Management ने लॉन्च किया NFO, जानें निवेश के फायदे

सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SAMCO Asset Management Private Limited) ने अपने नए फंड ऑफर (NFO) सैमको लार्ज कैप फंड (Samco Large Cap Fund) को लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो खासतौर पर लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करती है। इस फंड की सब्सक्रिप्शन के लिए 5 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 तक उपलब्ध होगी। इस फंड का उद्देश्य लॉन्ग टर्म निवेश में शानदार रिटर्न देकर वैल्यू को बढ़ाना है। इस फंड में टॉप 100 लार्ज-कैप कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो शामिल होगा। सैमको की C.A.R.E. मोमेंटम स्ट्रेटेजी के जरिए तेजी से बढ़ने वाले निवेश अवसरों की पहचान होगी।

लार्ज-कैप फंड क्यों है फायदेमंद?

लार्ज-कैप सेगमेंट हमेशा से निवेशकों के लिए विश्वसनीय और शानदार रिटर्न देने का अच्छा सोर्स है। भारत की अर्थव्यवस्था के लगातार बढ़ने के कारण, लार्ज-कैप कंपनियां मजबूत हैं और बाजार की अस्थिरता में भी टिकाऊ बनी रहती हैं। जो निवेशक रिस्क और प्रॉफिट में बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार ऑप्शन हो सकता है।

C.A.R.E. मोमेंटम सिस्टम से मिलेगा बेहतर रिटर्न

सैमको लार्ज कैप फंड को C.A.R.E. मोमेंटम सिस्टम के आधार पर तैयार किया गया है, जो शेयर बाजार के संकेत के अनुसार स्टॉक्स को सेलेक्ट करती है। इस फंड के पोर्टफोलियो में कम से कम 80% लार्ज-कैप इक्विटी को शामिल करता है, इससे निवेशकों को मजबूत कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है। इसके अलावा, फंड में बाजार की अस्थिरता से बचाव के लिए हेजिंग और डेरिवेटिव रणनीतियों को भी शामिल किया गया है।

C.A.R.E. मोमेंटम के तहत, ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है जो प्राइस एक्शन, रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग्स एक्सीलरेशन दिखाते हैं। इस सिस्टम का उद्देश्य हाई-वैल्यू वाले अवसरों को पकड़ते हुए मंदी के समय भी स्थिरता बनाए रखना है।

सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विराज गांधी ने कहा इस समय भारतीय बाजार में लार्ज-कैप स्टॉक्स की कीमतें मिड और स्मॉल-कैप शेयरों की तुलना में अधिक आकर्षक हो गई हैं। मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक्स के शानदार परफॉर्मेंस के बाद, उनकी वैल्यूएशन ज्यादा हो गई है, जबकि लार्ज-कैप कंपनियां बेहतर रिस्क-समायोजित रिटर्न और स्थिरता दे रही हैं। यह सही समय है सैमको लार्ज कैप फंड लॉन्च करने का, जो C.A.R.E. मोमेंटम का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर को बाजार की बढ़त में भाग लेने और रिस्क कम करने में मदद करेगा।

सैमको एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ उमेशकुमार मेहता ने कहा कि लार्ज-कैप कंपनियां स्थिरता के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इस फंड में एक्टिव स्टॉक सेलेक्शन प्रोसेस के जरिये लार्ज-कैप पॉलिसी से बेहतर प्रदर्शन पाने का गोल रखते हैं।

कैसे करें निवेश?

सैमको लार्ज कैप फंड को Nifty 100 Total Returns Index (TRI) के साथ लिंक्ड है, जिससे निवेशकों को भारत की शीर्ष लार्ज-कैप कंपनियों में निवेश करने का अवसर मिलेगा। इस फंड में निवेशक ₹5,000 की न्यूनतम राशि से लंपसम निवेश कर सकते हैं, जबकि SIP के लिए ₹500 प्रति माह (कम से कम 12 इंस्टॉलमेंट) से शुरुआत कर सकते हैं। निवेश के लिए सैमको म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट www.samcomf.com पर विजिट किया जा सकता है।