NFO: इस हफ्ते बंद हो रहा है TATA के इस नए म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन - DETAILS

NFO Alert: अगर आप म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। दरअसल Tata Mutual Fund ने हाल ही में अपने नए म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ को लॉन्च किया था जिसका सब्सक्रिप्शन इसी हफ्ते के 28 तारीख को बंद होने जा रहा है। जिस स्कीम की हम आज बात कर रहे हैं उसका नाम है Tata BSE Quality Index Fund.

Tata BSE Quality Index Fund

टाटा बीएसई क्वालिटी इंडेक्स फंड टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना है। इस स्कीम का मकसद खर्च से पहले रिटर्न प्रदान करना है। इस फंड का बेंचमार्क BSE Quality Total Return Index (TRI) है।

Tata BSE Quality Index Fund Details

इस फंड का एनएफओ 17 मार्च को लॉन्च हुआ था जो 28 मार्च को बंद होने जा रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 3 अप्रैल 2025 को हो सकता है। इस फंड को रिस्क मीटर पर वेरी हाई रिस्क रेट किया गया है।

इसका लेटेस्ट NAV 10 रुपये है। इस फंड का न्यूनतम SIP अमाउंट 100 रुपये है और न्यूनतम Lumpsum अमाउंट 5000 रुपये है। इस फंड के फंड मैनेजर कपिल मेनन हैं। इस फंड का लेटेस्ट AUM 1,81,716 करोड़ रुपये है।

किन निवेशकों के लिए अच्छा है ये फंड?

Tata BSE Quality Index Fund के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक यह फंड ऐसे निवेशकों के लिए सही है जिन्हें लॉन्ग टर्म में अपना पैसा बनाना है और बीएसई क्वालिटी कुल रिटर्न इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए सिक्योरिटिज के कुल रिटर्न के अनुरूप रिटर्न जनरेट करना है।

Tata BSE Quality Index Fund : कितना है एग्जिट लोड और टैक्स?

अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर रिडीम करने पर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो रिटर्न पर 20% टैक्स लगता है। 1 साल के बाद, आपको एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा के रिटर्न पर 12.5% ​​का LTCG टैक्स देना होगा।