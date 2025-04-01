NFO Alert: बस कुछ ही दिन बचे हैं! Quant, UTI और Zerodha के नए म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएफओ जल्द हो जाएगा बंद

NFO Alert: चालू कारोबारी हफ्ते (31 मार्च - 4 अप्रैल) में कुल तीन म्यूचुअल फंड के एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने जा रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है।

इस हफ्ते Quant Arbitrage Fund, Zerodha Overnight Fund और UTI Income Plus Arbitrage Active FoF के एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके डिटेल्स।

Quant Arbitrage Fund

इस फंड का एनएफओ 18 मार्च को लॉन्च हुआ था जिसका सब्सक्रिप्शन आज यानी 1 अप्रैल 2025 को बंद होने जा रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 04 अप्रैल 2025 को हो सकता है। इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 1000 रुपये की SIP और 5000 रुपये का Lumpsum निवेशक कर सकते हैं।

क्वांट आर्बिट्रेज फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है। संजीव शर्मा क्वांट आर्बिट्रेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। फंड के पास वर्तमान में ₹82,012 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है।

क्वांट आर्बिट्रेज फंड को कम जोखिम वाली रेटिंग दी गई है। 1 महीने के अंदर रिडीम करने पर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा।

Zerodha Overnight Fund

इस फंड का एनएफओ 19 मार्च को लॉन्च हुआ था जिसका सब्सक्रिप्शन कल यानी 2 अप्रैल 2025 को बंद होने जा रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 04 अप्रैल 2025 को हो सकता है। इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये का Lumpsum निवेशक कर सकते हैं। इसमें SIP नहीं है।

ज़ेरोधा ओवरनाइट फंड, ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है। ज़ेरोधा ओवरनाइट फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड के वर्तमान फंड मैनेजर केदारनाथ मिराजकर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹5,074 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है।

जीरोधा ओवरनाइट फंड डायरेक्ट ग्रोथ को कम जोखिम वाली रेटिंग दी गई है।

UTI Income Plus Arbitrage Active FoF

इस फंड का एनएफओ 21 मार्च को लॉन्च हुआ था जिसका सब्सक्रिप्शन 3 अप्रैल 2025 को बंद होने जा रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 04 अप्रैल 2025 को हो सकता है। इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये है।

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 500 रुपये की SIP और 1000 रुपये का Lumpsum निवेशक कर सकते हैं।

यूटीआई इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ, यूटीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। अनुराग मित्तल यूटीआई इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹3,25,482 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है।

यूटीआई आय प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ को मोडरेट रिस्क का दर्जा दिया गया है।