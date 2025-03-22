scorecardresearch
SIP Calculation: म्यूचुअल फंड कैलकुलेशन,जानें निवेश का सही फॉर्मूला

SIP Calculator: अगर आप एसआईपी में निवेश का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। एसआईपी कैलकुलेटर निवेशकों के लिए बहुत जरूरी टूल होता है। आर्टिकल में एसआईपी कैलकुलेटर टूल के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 22, 2025 16:18 IST
SIP FundCalculator

आजकल हर दूसरा व्यक्ति म्यूचुअल फंड एसआईपी (SIP-Systematic Investment Plan) में निवेश कर रहा है। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। एसआईपी के जरिये से आप फिक्स्ड टाइम पर निवेश कर सकते हैं। इस तरह आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

एसआईपी क्या है? (What is SIP?)

एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक प्लान है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड राशि निवेश करते हैं। यह राशि आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में जाती है और समय के साथ बढ़ती रहती है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और जब चाहें अपनी निवेश राशि बढ़ा सकते हैं।

कैसे काम करता है SIP कैलकुलेटर? (SIP Calculator)

एसआईपी कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है जो आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले संभावित रिटर्न का अनुमान लगाने में मदद करता है। यह आपकी मंथली निवेश राशि, निवेश टेन्योर और अनुमानित रिटर्न रेट के आधार पर फ्यूचर की वैल्यू बताता है।

उदाहरण के तौर पर अगर आप हर महीने 5000 रुपये 20 साल तक निवेश करते हैं और अनुमानित रिटर्न 12 फीसदी है, तो SIP कैलकुलेटर से आपको यह पता चल सकता है कि आपकी मैच्योरिटी पर लगभग 50 लाख रुपये हो सकते हैं।

SIP कैलकुलेशन का फॉर्मूला (SIP Calculation Formula)

एसआईपी का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है-

M = P × ({[1 + i]^n – 1} / i) × (1 + i)

M = मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि

P = मासिक निवेश राशि

i = मासिक ब्याज दर (वार्षिक दर/12)

n = कुल निवेश की अवधि (महीनों में)

क्या हैं एसआईपी का लाभ? (SIP Benefit)

एसआईपी में पॉवर ऑफ कम्पाउंडिंग होता है। इससे समय के साथ आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी ब्याज कमाता है। वहीं,डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग के जरिये मार्केट के उतार-चढ़ाव से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा नियमित निवेश से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Mar 22, 2025