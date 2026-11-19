भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बदलती रणनीति के बीच घरेलू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) मजबूत निवेश आकर्षित कर रहे हैं। Haitong International की 17 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन महीनों में घरेलू ETF में करीब 1,512 मिलियन डॉलर का नेट निवेश आया। इसके मुकाबले विदेशी ETF में सिर्फ 158 मिलियन डॉलर का नेट निवेश दर्ज हुआ।

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यानी घरेलू ETF में विदेशी ETF के मुकाबले करीब 9.6 गुना ज्यादा नेट निवेश आया। यह अंतर बताता है कि भारत के पैसिव इन्वेस्टमेंट बाजार में घरेलू ETF की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है।

घरेलू और विदेशी ETF में क्या अंतर है?

ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसा निवेश विकल्प है, जो किसी इंडेक्स या एसेट को ट्रैक करता है और शेयर बाजार में खरीदा-बेचा जा सकता है।

घरेलू ETF भारत में स्थापित फंड होते हैं, जबकि विदेशी ETF दूसरे देशों में स्थापित ऐसे फंड हैं, जो भारतीय बाजार में निवेश का मौका देते हैं।

हालांकि, घरेलू या विदेशी ETF का मतलब यह नहीं कि उसमें निवेश करने वाले सभी लोग उसी देश के नागरिक हों।

घरेलू ETF में कितना पैसा आया?

Haitong International के एनालिस्ट पीयूष खजांची ने Bloomberg के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, तीन महीनों में घरेलू ETF में 1,687.39 मिलियन डॉलर का निवेश आया, जबकि 175.62 मिलियन डॉलर की निकासी हुई। इस तरह नेट निवेश 1,511.77 मिलियन डॉलर रहा।

दूसरी ओर, विदेशी ETF में 545.92 मिलियन डॉलर आए और 387.89 मिलियन डॉलर निकले। इनका नेट निवेश 158.03 मिलियन डॉलर रहा। दोनों कैटेगरी के कुल नेट निवेश में घरेलू ETF की हिस्सेदारी करीब 90.5% रही।

क्या घरेलू ETF विदेशी बिकवाली की भरपाई कर रहे हैं?

आंकड़े घरेलू ETF की मजबूत मांग दिखाते हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि घरेलू ETF विदेशी ETF की बिकवाली की भरपाई कर रहे हैं।

दरअसल, इस अवधि में विदेशी ETF में भी नेट निवेश पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सीधे भारतीय शेयरों में भी पैसा लगाते हैं। इसलिए कुल FII निवेश और विदेशी ETF निवेश को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

घरेलू ETF में लगातार निवेश आने से शेयर बाजार में मांग और लिक्विडिटी को सहारा मिल सकता है। हालांकि, ज्यादा निवेश आने का मतलब यह नहीं कि बाजार में तेजी की गारंटी है।

ETF में पैसा लगाने से पहले निवेशकों को उसका एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी और संबंधित इंडेक्स का प्रदर्शन देखना चाहिए।