देश में CNG कारों की बढ़ती मांग के बीच Kia India की Carens Clavis CNG और Carens CNG को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने बताया कि सितंबर 2026 में लॉन्च के बाद से दोनों मॉडलों की कुल थोक बिक्री 6,200 यूनिट के पार पहुंच गई है। कंपनी के मुताबिक, यह आंकड़ा उसके फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्पों को मिल रही ग्राहकों की स्वीकार्यता को दर्शाता है।

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Kia ने इन दोनों मॉडलों के साथ अपनी Assured Buyback Programme की सुविधा भी दी है। इसके तहत ग्राहकों को तीन साल बाद वाहन की कीमत का 75 फीसदी तक सुनिश्चित रीसेल वैल्यू मिल सकती है। हालांकि, यह सुविधा निर्धारित किलोमीटर सीमा और कार्यक्रम के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

Kia India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग एंड सेल्स) अतुल सूद ने कहा कि Carens Clavis CNG और Carens CNG की 6,200 यूनिट की बिक्री कंपनी के लिए उत्साहजनक उपलब्धि है। यह बाजार में उसके CNG विकल्पों की बढ़ती स्वीकार्यता और ग्राहकों की अलग-अलग पावरट्रेन जरूरतों को पूरा करने के महत्व को दर्शाता है।

दोनों मॉडल G1.5 6MT कॉन्फिगरेशन पर आधारित हैं और इनमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट दी गई है। इनके CNG सिस्टम में 60 लीटर का टैंक, CNG के हिसाब से तैयार किया गया इंजन कैलिब्रेशन और मॉडिफाइड सस्पेंशन सेटिंग्स शामिल हैं। इसके अलावा, इनमें फ्यूल बदलने के लिए अलग स्विच और 4.2 इंच का कलर TFT MID दिया गया है, जो CNG की बची हुई रेंज की जानकारी देता है।

कंपनी ने दोनों मॉडलों में तीसरी रो की सीट के बैक फ्रेम में भी बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को बेहतर रिक्लाइन एंगल और आराम मिल सके।

कीमत की बात करें तो Kia Carens CNG के Premium (O) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.12 लाख रुपये है। वहीं, Carens Clavis CNG के HTE और HTE (O) वेरिएंट उपलब्ध हैं, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.39 लाख रुपये है।

Carens Clavis रेंज में छह और सात सीटों वाले विकल्प मिलते हैं। इसमें 26.62 इंच का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, Bose का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। चुनिंदा वेरिएंट में 20 ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ Level 2 ADAS भी मिलता है।

Kia India अपने पोर्टफोलियो में पेट्रोल, डीजल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के विकल्प उपलब्ध करा रही है। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों और पसंद के मुताबिक मोबिलिटी विकल्प उपलब्ध कराना है।