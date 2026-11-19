लग्जरी मोटरसाइकिल निर्माता BMW Motorrad ने भारत में अपनी नई एडवेंचर बाइक BMW R 12 G/S लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25.40 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह मोटरसाइकिल Completely Built-Up (CBU) यूनिट के तौर पर भारत लाई जाएगी और इसकी डिलीवरी तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई है।

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नई BMW R 12 G/S का डिजाइन कंपनी की प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल BMW R 80 G/S से प्रेरित है, जिसे साल 1980 में पेश किया गया था। नई बाइक में क्लासिक एंड्यूरो डिजाइन के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और ऑफ-रोड राइडिंग क्षमता का मेल देखने को मिलता है।

1,170cc बॉक्सर इंजन से लैस

BMW R 12 G/S में 1,170cc का एयर/ऑयल-कूल्ड, टू-सिलेंडर बॉक्सर इंजन दिया गया है। यह इंजन 7,000 rpm पर 109 hp की पावर और 6,500 rpm पर 115 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और शाफ्ट ड्राइव मिलता है।

बाइक में 21-इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है, जबकि बेहतर ऑफ-रोड क्षमता के लिए Enduro Package के तहत 18-इंच का रियर व्हील मिलता है। इसके फ्रंट में 45mm का पूरी तरह एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन टेलिस्कोपिक फोर्क दिया गया है, जिसमें 210mm का ट्रैवल मिलता है। वहीं, पीछे 200mm ट्रैवल वाला पूरी तरह एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है।

ऑफ-रोड राइडिंग के लिए खास फीचर्स

BMW R 12 G/S में Enduro Package स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। इसमें ऑफ-रोड टायर, एंड्यूरो फुटरेस्ट, इंजन गार्ड, हैंडलबार राइजर और अतिरिक्त सुरक्षा से जुड़े फीचर्स शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए बाइक में BMW Motorrad ABS Pro, Dynamic Traction Control (DTC) और Engine Drag Torque Control (MSR) दिया गया है। इसमें Rain, Road और Enduro जैसे राइडिंग मोड मिलते हैं। Enduro Package के साथ अतिरिक्त Enduro Pro मोड भी मिलता है।

इसके अलावा, Comfort Package में Shift Assistant Pro, Adaptive Headlight, Hill Start Control, Cruise Control और Heated Grips जैसे फीचर्स शामिल हैं।

भारत में सिर्फ Pro वेरिएंट उपलब्ध

BMW Motorrad भारत में R 12 G/S को केवल Pro वेरिएंट में पेश कर रही है। यह Light White पेंट स्कीम और Light Red सीट के साथ उपलब्ध होगी।

बाइक में राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलाइट और 12V पावर सॉकेट भी दिया गया है। इसकी सीट की ऊंचाई 875mm और व्हीलबेस 1,580mm है। बाइक का अनलेडेन वजन 229 किलोग्राम है और इसमें 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है।

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BMW Group India के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बराड़ ने कहा कि नई R 12 G/S प्रतिष्ठित R 80 G/S की विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी और बॉक्सर इंजन के साथ आगे बढ़ाती है। इसे उन राइडर्स के लिए तैयार किया गया है जो सामान्य सड़कों से आगे एडवेंचर का अनुभव लेना चाहते हैं।

कंपनी इस मोटरसाइकिल के साथ तीन साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी दे रही है। ग्राहक चाहें तो चौथे और पांचवें साल के लिए भी वारंटी बढ़वा सकते हैं। इसके अलावा 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा भी मिलेगी।