टाटा ग्रुप की एयरलाइन Air India के सामने बढ़ता घाटा बड़ी चुनौती बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को ₹22,238 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में नए CEO Tewolde Gebremariam एयरलाइन के खर्च, कामकाज और भविष्य की रणनीति को लेकर अहम जानकारी देने की तैयारी में हैं। इस बीच गुरुग्राम स्थित मुख्यालय में एयरलाइन के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है।

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खर्च घटाने के लिए क्या कर रही Air India?

सितंबर में जिम्मेदारी संभालने के बाद नए CEO ने कंपनी का खर्च कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

Air India और Air India Express के कुछ विभागों और कामकाज को एक साथ लाया जा रहा है, ताकि एक ही काम पर दो बार खर्च न हो।

इसके अलावा कुछ रूट्स पर उड़ानें घटाई गई हैं। कर्मचारियों की यात्रा सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है और जहां संभव हो, वहां जरूरत के मुताबिक केबिन क्रू की तैनाती में भी बदलाव किए जा रहे हैं।

कंपनी का मकसद उपलब्ध कर्मचारियों और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होंगी ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स?

Air India अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की रणनीति में भी बदलाव पर विचार कर रही है।

इस महीने Aviation India Summit में CEO Gebremariam ने कहा था कि पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद होने से दिल्ली से संचालित उड़ानें मुंबई की तुलना में ज्यादा प्रभावित हुई हैं।

इसी वजह से कंपनी यूरोप और अमेरिका जाने वाली कुछ और उड़ानों को दिल्ली के बजाय मुंबई से संचालित करने पर विचार कर रही है।

हालांकि, दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेंगी।

CEO के मुताबिक, लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भविष्य की ग्रोथ की बड़ी संभावना है। वहीं, Air India Express कम किराए वाली उड़ानों के कारोबार में विस्तार करती रहेगी।

टाटा ग्रुप की बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

Air India के प्रदर्शन को लेकर Tata Sons के बोर्ड स्तर पर समीक्षा होने की उम्मीद है। इसके बाद अगले दिन Air India के बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है।

इस दौरान एयरलाइन के बढ़ते घाटे, खर्च में कटौती और कारोबार में सुधार की रणनीति पर चर्चा हो सकती है।

Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata भी Air India के बढ़ते नुकसान को लेकर चिंता जता चुके हैं।

कंपनी नए विमानों, मेंटेनेंस सुविधाओं, टेक्नोलॉजी और यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं में निवेश कर रही है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खर्च घटाने और उड़ानों की रणनीति बदलने से Air India अपने भारी घाटे को कितनी जल्दी कम कर पाएगी।