दुनिया की बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में शामिल Walt Disney Company में एक बार फिर कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं, लेकिन इसके बावजूद आने वाले समय में और कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। Disney के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) Hugh Johnston ने साफ संकेत दिया है कि कंपनी में छंटनी का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है।

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CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, Disney मौजूदा तिमाही में और छंटनी की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029 तक अपने सालाना ऑपरेटिंग खर्च में करीब 3 अरब डॉलर की बचत करना है।

Disney के CFO ने क्या कहा?

CNBC से बातचीत में Hugh Johnston ने कहा, "हमें आगे और छंटनी होने की उम्मीद है।"

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब कंपनी अपने कारोबार को ज्यादा कुशल बनाने और खर्च घटाने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई छंटनी से हजारों कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, Disney ने अभी यह नहीं बताया है कि कितने कर्मचारियों की नौकरी जाएगी या किन विभागों पर इसका असर पड़ेगा।

Variety की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मैनेजरों से सालाना आधार पर खर्च में 20% तक कटौती करने के अवसर तलाशने को कहा गया है।

2026 में पहले भी हजारों नौकरियों पर चली कैंची

Disney में यह पहली छंटनी नहीं होगी। कंपनी 2026 में पहले ही कई चरणों में कर्मचारियों की संख्या घटा चुकी है।

अप्रैल में कंपनी ने लगभग 1,000 पद खत्म किए थे। इनमें ज्यादातर कर्मचारी मार्केटिंग से जुड़े थे।

इसके बाद जुलाई में Pixar में 100 से ज्यादा पदों पर कटौती की गई। सितंबर में करीब 300 और कर्मचारियों की छंटनी हुई, जिसका असर मुख्य रूप से ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी विभागों पर पड़ा।

कंपनी के पुनर्गठन का असर ABC News और ESPN जैसे कारोबारों तक भी पहुंचा है।

कमाई बढ़ी फिर भी कर्मचारियों की नौकरी क्यों जा रही?

Disney की छंटनी की योजना इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत वित्तीय नतीजे दर्ज किए हैं।

3 अक्टूबर को समाप्त तीन महीनों में Disney का रेवेन्यू 16% बढ़कर लगभग 25.9 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट दोगुना होकर करीब 2.6 अरब डॉलर हो गया।

कंपनी के Experiences बिजनेस का रेवेन्यू 15% बढ़कर 10.11 अरब डॉलर रहा।

इसके अलावा Disney+ और Hulu का संयुक्त रेवेन्यू 22% बढ़कर 5.13 अरब डॉलर पहुंच गया। दोनों स्ट्रीमिंग सेवाओं का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़कर 82.4 करोड़ डॉलर हो गया।

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इन मजबूत आंकड़ों के बावजूद कंपनी खर्च घटाने और अपने कामकाज के तरीके में बदलाव करने पर जोर दे रही है।

कम कर्मचारियों से ज्यादा काम कराने की तैयारी?

Financial Times की रिपोर्ट के मुताबिक, Disney के CEO Josh D'Amaro ने वरिष्ठ अधिकारियों से उत्पादकता बढ़ाने और कम कर्मचारियों के साथ ज्यादा काम करने पर जोर देने को कहा है।

कंपनी की चौथी तिमाही की अर्निंग कॉल के दौरान D'Amaro ने माना कि इस तरह के बदलाव आसान नहीं होते।

हालांकि, उन्होंने कहा कि कंपनी को तेजी से आगे बढ़ने और कंटेंट व टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रखने के लिए ये कदम जरूरी हैं।

खर्च में कटौती के साथ निवेश भी बढ़ाएगी Disney

Disney का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029 तक सालाना ऑपरेटिंग खर्च में करीब 3 अरब डॉलर की बचत करना है।

कंपनी इस बचत का बड़ा हिस्सा भविष्य की ग्रोथ में निवेश करना चाहती है, जबकि कुछ हिस्सा मुनाफा बढ़ाने में मदद करेगा।

दिलचस्प बात यह है कि Disney वित्त वर्ष 2027 में कंटेंट पर नकद खर्च करीब 9% बढ़ाकर लगभग 26 अरब डॉलर करने की योजना भी बना रही है।

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फिलहाल कंपनी ने अगली छंटनी की तारीख या प्रभावित होने वाले विभागों की जानकारी नहीं दी है। ऐसे में मजबूत कमाई के बावजूद कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है।