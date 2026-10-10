JioBlackRock Flexicap का दांव, Redington और Apollo Hospitals समेत 19 शेयर जोड़े

JioBlackRock Flexicap फंड ने सितंबर 2026 में अपने पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। फंड ने 19 नए शेयर शामिल किए, जबकि 18 शेयरों से पूरी तरह बाहर निकल गया। इसके अलावा 38 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और 34 शेयरों में घटाई। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब फंड ने साल की शुरुआत से 30 सितंबर 2026 तक 6.67% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, इस दौरान फंड का प्रदर्शन अपने बेंचमार्क Nifty 500 TRI से थोड़ा बेहतर रहा, जिसमें 6.96% की गिरावट दर्ज की गई।

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Redington और Apollo Hospitals समेत 19 नए शेयर शामिल

सितंबर में फंड के पोर्टफोलियो में शामिल किए गए नए शेयरों में Redington, Apollo Hospitals Enterprise, GAIL (India), Star Health and Allied Insurance, Five-Star Business Finance और Bank of India शामिल हैं। इसके अलावा IDFC First Bank, Electronics Mart India, Shadowfax Technologies, Deepak Nitrite और Aegis Logistics को भी पोर्टफोलियो में जगह मिली।

इन नए शेयरों का संबंध बैंकिंग, हेल्थकेयर, इंश्योरेंस, गैस, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और केमिकल्स जैसे अलग-अलग सेक्टर से है। इससे पता चलता है कि फंड में बदलाव किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहा।

18 शेयरों से पूरी तरह बाहर निकला फंड

फंड ने सितंबर में 18 शेयरों से पूरी तरह एग्जिट किया। इनमें Eternal, Laurus Labs, Indraprastha Gas, Thermax, DLF, Edelweiss Financial Services, Bombay Burmah Trading Corporation और HDB Financial Services शामिल हैं।

(Photo: Aaj Tak)

इसके अलावा WeWork India Management, Jammu and Kashmir Bank, FSN E-Commerce Ventures, General Insurance Corporation of India और Kalyan Jewellers जैसे शेयरों से भी फंड ने अपनी पूरी हिस्सेदारी हटा ली।

हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि इन शेयरों को बेचने के पीछे वैल्यूएशन, कंपनियों की कमाई या सेक्टर से जुड़ी क्या वजह रही।

इन शेयरों में बढ़ाई और घटाई हिस्सेदारी

नए शेयर जोड़ने और कुछ शेयरों से बाहर निकलने के अलावा फंड ने 38 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। इनमें Aurobindo Pharma, Balkrishna Industries, Dixon Technologies, Bajaj Finance, IPCA Laboratories, TVS Motor Company और Glenmark Pharmaceuticals शामिल हैं।

वहीं, ITC, Larsen & Toubro, Lenskart Solutions, NTPC, BSE, Bajaj Finserv और ICICI Prudential Life Insurance समेत 34 शेयरों में हिस्सेदारी घटाई गई। Reliance Industries, Infosys, ICICI Bank, HDFC Bank और Bharti Airtel जैसे शेयर पोर्टफोलियो में बने रहे।

कैसा रहा फंड का प्रदर्शन?

30 सितंबर 2026 तक फंड का एक महीने का रिटर्न -5.33% रहा, जबकि बेंचमार्क में 6.16% की गिरावट आई। तीन महीने में फंड 2.56% गिरा, जबकि बेंचमार्क 3.73% नीचे रहा। छह महीने में फंड ने 8.14% का रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क के 8.21% से थोड़ा कम था।

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पोर्टफोलियो में 99% निवेश इक्विटी में था। इसमें लार्ज-कैप शेयरों की हिस्सेदारी 61.2%, मिड-कैप की 19.1% और स्मॉल-कैप की 19.7% थी। सेक्टर के लिहाज से बैंकिंग सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाला क्षेत्र रहा, जिसका कुल आवंटन 19.8% था।

फंड के पोर्टफोलियो में हुए ये बदलाव भविष्य में प्रदर्शन को किस तरह प्रभावित करेंगे, यह आने वाले महीनों में शेयरों की चाल पर निर्भर करेगा। केवल पोर्टफोलियो में बदलाव के आधार पर भविष्य के रिटर्न का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।