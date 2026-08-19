ICICI Prudential Life ने लॉन्च किया नया Index Fund, BSE 500 की 50 कंपनियों में होगा निवेश

ICICI Prudential Life Insurance ने नया BSE 500 Momentum Value 50 Index Fund लॉन्च किया है। यह एक इक्विटी निवेश विकल्प है, जो चुनिंदा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी ULIP के जरिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने 17 अगस्त को इसकी जानकारी दी।

यह फंड BSE 500 इंडेक्स में शामिल कंपनियों में से चुनी गई 50 कंपनियों में निवेश करेगा। इसका उद्देश्य ICICI Pru BSE 500 Momentum Value 50 Customized Index को ट्रैक करना है।

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वैल्यू और मोमेंटम रणनीति पर आधारित है फंड



इस फंड की निवेश रणनीति दो प्रमुख फैक्टर पर आधारित है। इसमें वैल्यू और मोमेंटम दोनों को शामिल किया गया है।

वैल्यू फैक्टर के तहत ऐसी कंपनियों को चुना जाता है, जिनकी कीमत बाजार के हिसाब से आकर्षक हो सकती है। वहीं मोमेंटम फैक्टर उन कंपनियों पर ध्यान देता है, जिनके शेयरों में सकारात्मक प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा हो।

कंपनी के मुताबिक यह एक नियम आधारित रणनीति है, जिसमें हर तिमाही पोर्टफोलियो की समीक्षा की जाएगी। इससे बाजार में बदलाव, वैल्यूएशन और शेयरों के प्रदर्शन के आधार पर कंपनियों का चयन अपडेट किया जा सकेगा।

50 कंपनियों का होगा पोर्टफोलियो



फंड में BSE 500 यूनिवर्स से चुनी गई 50 कंपनियां शामिल होंगी। अगर किसी कंपनी को नियामकीय कारणों से शामिल नहीं किया जा सकता है तो उसकी जगह अगली योग्य कंपनी को शामिल किया जाएगा, जिससे 50 शेयरों का पोर्टफोलियो बना रहे।

इस तरह फंड में कंपनियों का चयन तय नियमों के आधार पर किया जाएगा।

किन ULIP प्लान में मिलेगा निवेश का ऑप्शन?



ICICI Prudential Life के अनुसार यह फंड कुछ चुनिंदा ULIP प्रोडक्ट्स के जरिए उपलब्ध होगा।

इनमें ICICI Pru SmartKid Assure, ICICI Pru Signature Assure, ICICI Pru Signature Online और ICICI Pru Smart Insurance Plan Plus के साथ Life Cover शामिल हैं।

ULIP निवेश में बाजार जोखिम भी जुड़ा है



कंपनी ने बताया कि यह फंड ULIP के माध्यम से उपलब्ध है, इसलिए इसका रिटर्न इसमें किए गए निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

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ULIP में निवेश का हिस्सा बाजार से जुड़ा होता है और इसमें बाजार जोखिम शामिल रहता है। यह किसी पारंपरिक गारंटीड इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह तय रिटर्न की गारंटी नहीं देता।

ICICI Prudential Life का AUM



ICICI Prudential Life Insurance ने बताया कि 30 जून 2026 तक कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 3.34 लाख करोड़ रुपये था।

नया इंडेक्स फंड निवेशकों को वैल्यू और मोमेंटम आधारित रणनीति के जरिए इक्विटी मार्केट में निवेश का विकल्प देगा, हालांकि इसमें बाजार से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।