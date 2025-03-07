Mutual Fund: इस Small Cap Fund ने महज 1 साल में दिया 22.34% का छप्परफाड़ रिटर्न! आपने पैसा लगाया है?

High Return Small Cap Mutual Fund: म्यूचुअल फंड आज बाजार में उपलब्ध निवेश के सबसे लोकप्रिय ऑप्शन में से एक है। ज्यादातर निवेशक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को सिर्फ 1 साल में 22.34% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Bandhan Small Cap Fund.

Bandhan Small Cap Fund Details

इस फंड की शुरुआत 25 फरवरी 2020 में हुई थी। 06 मार्च 2025 तक इस फंड का NAV ₹43.117 है। आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक यह स्कीम कम से कम 3 साल के निवेश अवधि के लिए उपयुक्त है।

इस फंड का बेंचमार्क BSE 250 Smallcap TRI है। इस फंड के फंड मैनेजर मनीष गुनवानी, कीर्ति जैन, रितिका बेहरा और गौरव सत्र हैं।

Bandhan Small Cap Fund Return

31 जनवरी 2025 के डेटा के मुताबिक इस फंड ने अपने निवेशकों को महज 1 साल में 22.34% का तगड़ा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल में इस फंड ने 26.21% का रिटर्न और अपने शुरुआत से इस फंड ने 36.46% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने इस फंड में एक साल पहले 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास 22.34% के रिटर्न के हिसाब से 12,240.56 रुपये का कॉर्पस होता, वहीं 3 साल की अवधि में यह राशि 26.21% के रिटर्न के हिसाब से 20,115.40 रुपये होती और अगर किसी निवेशक ने इस फंड की शुरुआत से 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास 46,366 रुपये का कॉर्पस होता।

Bandhan Small Cap Fund Minimum Investment

इस फंड में निवेशक न्यूनतम Lumpsum निवेश 1000 रुपये और न्यूनतम SIP निवेश 100 रुपये का कर सकते हैं।

Bandhan Small Cap Fund : टॉप 5 होल्डिंग्स

Sobha Limited - 2.88%



LT Foods Limited - 2.71%



The South Indian Bank Limited - 2.50%



PCBL Chemical Limited - 2.22%



Cholamandalam Financial Holdings Limited - 1.97%



