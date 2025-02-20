HDFC Mutual Fund: 3 साल में 16.29% का तगड़ा रिटर्न! पोर्टफोलियो में L&T, NTPC जैसे दिग्गज स्टॉक - आपके पास है?

HDFC Large Cap Fund Returns: म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में बंपर रिटर्न के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने शुरुआत से 14.38% का रिटर्न दिया है। यह फंड दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC, का एक फंड है। इस फंड का नाम HDFC Large Cap Fund है। 31 जनवरी 2025 तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 35,672.64 करोड़ रुपये है।

HDFC Large Cap Fund के डायरेक्ट प्लान की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी। यह फंड 3 साल या उससे अधिक के निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो मुख्य रूप से लार्ज कैप शेयरों में निवेश करती है। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 100 (Total Return Index) है। इस स्कीम का टारगेट लॉन्गटर्म में पैसा बनाना है। आप इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये की SIP कर सकते हैं।

HDFC Large Cap Fund Returns

31 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस फंड ने:

पिछले 1 साल में 8.89% का रिटर्न



पिछले 3 साल में फंड ने 16.29% का रिटर्न



पिछले 5 साल में फंड ने 17.91% का रिटर्न



पिछले 10 साल में फंड ने 12.27% का रिटर्न



और अपने शुरुआत से इस फंड ने 14.38% का रिटर्न दिया है।

आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इस फंड ने अगर इस फंड में किसी निवेशक ने 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो:

1 साल में उस निवेशक के पास 10,891.74 रुपये



3 साल में उस निवेशक के पास 15,731.56 रुपये



5 साल में उस निवेशक के पास 22,812.52 रुपये



10 साल में उस निवेशक के पास 31,856.29 रुपये



और शुरुआत से अगर किसी निवेशक ने निवेश किया है तो उसके पास 50,748.57 रुपये का कॉर्पस होता।

HDFC Large Cap Fund : Top 5 Portfolio Stocks

31 दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक, इस फंड के अगर टॉप 5 स्टॉक्स - HDFC Bank Ltd.(9.92%), ICICI Bank Ltd. (9.4%), Larsen and Toubro Ltd. (5.61%), Bharti Airtel Ltd. (5.26%) और NTPC Limited (5.07%) है।

HDFC Large Cap Fund Managers

इस फंड के फंड मैनेजर राहुल बैजल और ध्रुव मुछाल हैं।

