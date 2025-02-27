scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडNFO Alert: Axis Mutual Fund ने लॉन्च की नई स्कीम! जानिए Minimum SIP, NAV सहित पूरी डिटेल

NFO Alert: Axis Mutual Fund ने लॉन्च की नई स्कीम! जानिए Minimum SIP, NAV सहित पूरी डिटेल

इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 27, 2025 17:22 IST

NFO Alert: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। Axis Mutual Fund ने आज अपनी एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund को लॉन्च कर दिया है। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। 

Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund Details

इस फंड के एनएफओ आज यानी 27 फरवरी को लॉन्च हुआ है जो 04 मार्च 2025 को बंद होगा। इस फंड का अलॉटमेंट 05 मार्च 2025 को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है। इस फंड का बेंचमार्क Nifty AAA Financial Services Bond Mar 2028 Index है। 

Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund : न्यूनतम निवेश

निवेशकों को इस फंड में न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश और 1000 रुपये का SIP करना होगा। 

Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund

Axis Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund,  एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है। वर्तमान में इस फंड के फंड मैनेजर हार्दिक शाह हैं। वर्तमान में इस फंड का Asset Under Management(AUM) ₹2,92,314 करोड़ है। इस फंड को मोडरेट रिस्क रेट किया गया है। 

यह स्कीम फीस और खर्चों से पहले निवेश रिटर्न प्रदान करना चाहती है जो किNifty AAA Financial Services Bond Mar 2028 Index द्वारा दिखाए गए सिक्योरिट के कुल रिटर्न के करीब है। 

Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund - टॉप 5 स्टॉक्स

इस फंड के आधिकारिक पीडीएफ फाइल से मिली जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी 2025 तक इस फंड के पोर्टफोलियों में टॉप 5 स्टॉक्स हैं: 

  1. REC Limited - 6.25%
     
  2. Power Finance Corporation Limited - 6.25%
     
  3. National Bank For Agriculture And Rural Development - 6.25%
     
  4. Bajaj Housing Finance Limited - 6.25%
     
  5. India Infrastructure Finance Company Limited - 6.25%
     

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
