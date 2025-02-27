NFO Alert: Axis Mutual Fund ने लॉन्च की नई स्कीम! जानिए Minimum SIP, NAV सहित पूरी डिटेल

NFO Alert: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। Axis Mutual Fund ने आज अपनी एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund को लॉन्च कर दिया है। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है।

advertisement

Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund Details

इस फंड के एनएफओ आज यानी 27 फरवरी को लॉन्च हुआ है जो 04 मार्च 2025 को बंद होगा। इस फंड का अलॉटमेंट 05 मार्च 2025 को हो सकता है। इसका NAV 10 रुपये है। इस फंड का बेंचमार्क Nifty AAA Financial Services Bond Mar 2028 Index है।

Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund : न्यूनतम निवेश

निवेशकों को इस फंड में न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश और 1000 रुपये का SIP करना होगा।

Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund

Axis Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund, एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है। वर्तमान में इस फंड के फंड मैनेजर हार्दिक शाह हैं। वर्तमान में इस फंड का Asset Under Management(AUM) ₹2,92,314 करोड़ है। इस फंड को मोडरेट रिस्क रेट किया गया है।

यह स्कीम फीस और खर्चों से पहले निवेश रिटर्न प्रदान करना चाहती है जो किNifty AAA Financial Services Bond Mar 2028 Index द्वारा दिखाए गए सिक्योरिट के कुल रिटर्न के करीब है।

Axis Nifty AAA Bond Financial Services - Mar 2028 Index Fund - टॉप 5 स्टॉक्स

इस फंड के आधिकारिक पीडीएफ फाइल से मिली जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी 2025 तक इस फंड के पोर्टफोलियों में टॉप 5 स्टॉक्स हैं: