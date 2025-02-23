scorecardresearch
AMFI ने लॉन्च किए Chhoti SIP, Tarun Yojana और MITRA, निवेश को बढ़ावा देने की पहल

भारतीय म्यूचुअल फंड संघ (AMFI) ने Chhoti SIP, Tarun Yojana और MITRA नामक तीन नई पहल की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, निवेशकों को जागरूक बनाना और खोए हुए निवेश की दोबारा पाने को आसान बनाना है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 23, 2025 20:36 IST
भारतीय म्यूचुअल फंड संघ (AMFI) ने Chhoti SIP, Tarun Yojana और MITRA नामक तीन नई पहल की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, निवेशकों को जागरूक बनाना और खोए हुए निवेश की दोबारा पाने को आसान बनाना है। ये पहल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और AMFI की ओर से म्यूचुअल फंड निवेश को अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।

Chhoti SIP: कम राशि से निवेश की सुविधा

Chhoti SIP योजना के तहत, ₹250 से शुरू होने वाली एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की सुविधा दी गई है। यह विशेष रूप से नए निवेशकों और कम आय वाले समूहों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने का अवसर प्रदान करेगा।

Tarun Yojana: स्कूली शिक्षा में फाइनेंशियल नोलेज

Tarun Yojana के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को निवेश की मूलभूत जानकारी देना और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे भविष्य में बेहतर निवेश निर्णय ले सकें।

MITRA: खोए हुए निवेश की दोबारा पाने में सहायक

MITRA प्लेटफॉर्म उन निवेशकों और उनके परिजनों की मदद करेगा, जिन्होंने भूले हुए या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड निवेश किए थे। यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को उनके उचित अधिकार के तहत निवेश वापस मिल सके।

SEBI की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने कहा, "निवेशकों की भागीदारी भारत के वित्तीय बाजारों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। AMFI की ये पहल अधिक लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ पारदर्शिता, सुरक्षा और निवेश की आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।"

इन पहलों के जरिए AMFI का लक्ष्य हर व्यक्ति को निवेश की सुविधा देना और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है, जिससे भारत का निवेश पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक व्यापक और समावेशी बन सके।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 23, 2025