scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतक्या 2025 में आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलेगी?

क्या 2025 में आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलेगी?

2024 के अंत के साथ नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 'अमेरिका फर्स्ट' के इरादों के साथ बाजारों को उत्साहित कर रहे हैं, जो अमेरिकी व्यापार और राजकोषीय नीतियों में बदलाव ला रहे हैं। ये बदलाव वैश्विक व्यापार और प्रवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यापार युद्ध तेज हो सकते हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि उच्च टैरिफ 2025 में 0.8% और 2026 में 1.3% उत्पादन को खत्म कर सकते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Dec 27, 2024 12:41 IST

2024 के अंत के साथ नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 'अमेरिका फर्स्ट' के इरादों के साथ बाजारों को उत्साहित कर रहे हैं, जो अमेरिकी व्यापार और राजकोषीय नीतियों में बदलाव ला रहे हैं। ये बदलाव वैश्विक व्यापार और प्रवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यापार युद्ध तेज हो सकते हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि उच्च टैरिफ 2025 में 0.8% और 2026 में 1.3% उत्पादन को खत्म कर सकते हैं।

advertisement

2024 मुद्रास्फीति में कमी के साथ आर्थिक नीतियों के पुनर्निर्धारण का साल रहा है, और वैश्विक वृद्धि की लचीलापन को नुकसान न पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं। मुद्रास्फीति में कमी और चक्रीय असंतुलनों में सुधार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुलायम लैंडिंग के लिए मार्ग साफ किया है।

हालांकि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से असमानता मुख्य विषय रही है। जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती दिखाई दी और मुद्रास्फीति में कमी आई, वहीं ट्रंप की नीतियों के अस्थिर होने और बढ़ते ऋण स्तरों के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनौतियाँ हो सकती हैं। यूरोजोन और यूके में मुद्रास्फीति में तेज कमी देखी गई, लेकिन वृद्धि कमजोर रही। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय केंद्रीय बैंक की नीतियाँ उनके बाजारों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुनः तय की गईं।

इस असमान चित्रण ने डॉलर सूचकांक की मजबूती को बढ़ावा दिया। वहीं, चीन में कमजोर घरेलू वृद्धि और वहां की विस्तारक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कारण युआन दबाव में रहा। इसी तरह, जापानी येन भी घरेलू मुद्रास्फीति और अमेरिका के मुकाबले ब्याज दरों में पर्याप्त वृद्धि न होने के कारण दबाव में रहा। भारत का चालू खाता घाटा भी घटते रुपये और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के फ्लो के कारण कुछ दबाव का सामना कर रहा है।

भारत की वृद्धि में पुनरुद्धार
भारत की वृद्धि की गति में कुछ कमी Q2 FY25 में दिखी, लेकिन Q3 FY25 में उच्च आवृत्ति संकेतक उत्सव सीजन के कारण गति पकड़ने लगे हैं। हालांकि वृद्धि में आघात को नकारा नहीं जा सकता, और यह आरबीआई के लिए 2025 में ब्याज दरों में कटौती का एक बड़ा कारण बन सकता है। मुद्रास्फीति में कमी और 2025 में मुद्रास्फीति की उम्मीदों का नरम होना घरेलू उपभोग के लिए सकारात्मक रहेगा और आरबीआई के लिए एक सुगम बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत वैश्विक व्यापार में प्रमुख निर्माण सामग्रियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। इसके अलावा, हमारी सेवा निर्यात मजबूत बने हुए हैं और वैश्विक वृद्धि के मुलायम लैंडिंग का परिदृश्य हमारे निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए सहायक है।

आगे की दिशा
कुल मिलाकर, हम उम्मीद करते हैं कि वैश्विक वृद्धि को हालिया मौद्रिक नीति के पुनर्निर्धारण से एक नया प्रेरणा मिलेगी, जो कुछ समय के बाद प्रभावी होगी। वैश्विक मुद्रास्फीति एक प्रमुख निगरानी का विषय होगी, जबकि भू-राजनीतिक जोखिम पृष्ठभूमि में बने रह सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

advertisement

Edited By:
Arvin Vincent
Published On:
Dec 26, 2024