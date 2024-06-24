भारत के कुछ अमीर लोग UAE क्यों जा रहे हैं? क्या है इसका राज?

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)। इस बदलाव के कारण दुबई, अबू धाबी और अन्य अमीरात देश के अति-धनवानों के लिए पसंदीदा देशों के रूप में उभरे हैं। आखिर ऐसा क्या है इन देशों में। दरअसल इसकी वजह है यूएई की टैक्स व्यवस्था।ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में यूएई तेजी से अमीर भारतीयों को आकर्षित कर रहा है। पिछले साल दुबई के प्रॉपर्टी बाजार ने भारतीय खरीदारों से 16 बिलियन दिरहम (35,500 करोड़ रुपये) कमाए, जो 2021 की तुलना में लगभग दोगुना है।

दुबई में घर खरीदने वालों में 40% भारतीय

दुबई में घर खरीदने वालों में 40% भारतीय खरीदार थे। उनमें से ज़्यादातर दिल्ली-एनसीआर, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और पंजाब से थे। अन्य 40% भारतीय पहले से ही यूएई में रह रहे थे, और शेष 20% भारतीय दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे थे। धनी भारतीय तेजी से दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसे शहरों में पारिवारिक कार्यालय स्थापित कर रहे हैं। आमतौर पर, फैमिली ऑफिस एक निजी स्वामित्व वाली इकाई होती है जो लगभग 100 मिलियन डॉलर (820 करोड़ रुपये) की निवेश योग्य परिसंपत्तियों वाले परिवार के लिए निवेश और संपत्ति का प्रबंधन करती है।

गोल्डन वीज़ा

इसके अलावा, बहुत से धनी लोग अब दुबई को अपने गंतव्य के रूप में चुन रहे हैं। यूएई के गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम का 2022 में विस्तार किया गया है, जिसमें अधिक श्रमिकों, कुशल पेशेवरों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है, जिसने देश को संपन्न भारतीयों के लिए और भी अधिक आकर्षक बना दिया है। यह कार्यक्रम दीर्घकालिक निवास वीज़ा प्रदान करता है, जिससे विदेशी प्रतिभाओं को विशेष लाभ के साथ संयुक्त अरब अमीरात में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। यूएई में भी आपको शानदार जीवन का अनुभव मिलेगा। दुबई, खास तौर पर, विलासिता का पर्याय है।

धनी व्यक्तियों और परिवारों के लिए एक प्रमुख आकर्षण

विश्व स्तरीय शॉपिंग और मिशेलिन-तारांकित रेस्तराँ से लेकर आलीशान पेंटहाउस और विशाल विला तक, यूएई उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है जो एक शानदार जीवनशैली का आनंद लेना चाहते हैं। हालांकि, यह आकर्षण सिर्फ़ भौतिक सुखों से कहीं आगे तक जाता है। यूएई असाधारण सुरक्षा और संरक्षा के लिए जाना जाता है। यह धनी व्यक्तियों और परिवारों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण चाहते हैं।

स्टार्टअप समुदाय के लिए वरदान

दुबई में स्टार्टअप समुदाय में 30% से अधिक हिस्सेदारी भारतीयों की है और शहर का लक्ष्य भारत से और भी अधिक तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दुबई 100,000 गोल्डन वीज़ा प्रदान करता है, जिससे उद्यमियों और प्रौद्योगिकी निवेशकों को देश में 10 वर्षों तक रहने की अनुमति मिलती है, जो कि नियमित वीज़ा की तुलना में काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, दुबई ने स्टार्टअप्स को वित्तपोषण प्राप्त करने, स्थापित कम्पनियों के साथ साझेदारी करने तथा उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन करने में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय लघु-व्यवसाय कार्यक्रम की स्थापना की है। कर लाभ, व्यापार के लिए अनुकूल माहौल, आलीशान जीवन, सुरक्षा, रणनीतिक स्थान और सुलभ निवास विकल्प - इन सभी कारकों का संगम भारत के सुपर-रिच लोगों के लिए एक आकर्षक तस्वीर पेश करता है। यूएई सिर्फ़ एक छुट्टी मनाने की जगह नहीं है; यह एक नया स्वर्ग है जो आकर्षक अवसरों, शानदार जीवनशैली और सुरक्षित भविष्य का संयोजन प्रदान करता है।