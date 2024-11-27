कौन है चिन्मय कृष्ण दास: जो बने बांग्लादेशी हिंदुओं के नायक

चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी अधिकतर लोगों का अभिवादन इस तरह से करते हैं, "प्रभु प्रणाम", उनकी आवाज़ में एक सच्ची गर्मजोशी होती है। मिलनसार व्यक्तित्व के पीछे एक दृढ़ निश्चय छिपा था, जिसकी एक झलक दुनिया को मिली। मंगलवार को चटगाँव की एक अदालत से युवा बांग्लादेशी हिंदू नेता को ले जाते समय जेल वैन की खिड़की से एक संदेश आया। उसने विजय चिह्न दिखाया, विरोध में मुट्ठी बाँधी और फिर दोनों हाथों की उंगलियाँ बंद करके सनातनियों को संदेश दिया - एकजुट रहो।

चिन्मय कृष्ण दास को ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया ढाका पुलिस की जासूसी शाखा ने एक महीने पहले दर्ज किए गए देशद्रोह के मामले में सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दास ने इंडिया टुडे डिजिटल से कहा, "देशद्रोह का मामला हमारी आठ सूत्री मांग [अल्पसंख्यकों के लिए] के खिलाफ है। यह आंदोलन के नेतृत्व को खत्म करने का एक प्रयास है। बांग्लादेश में भी बहुत कम लोग चिन्मय कृष्ण दास को जानते होंगे, जो इस्कॉन से जुड़े एक साधु हैं। यह हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमला था। अगस्त में शेख हसीना शासन के पतन के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता में डूब गया था।

चार महीने के अंतराल में चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बन गए हैं और उनकी रैलियों में लाखों लोग आते हैं। ढाका स्थित एक टिप्पणीकार ने नाम न बताने की शर्त पर इंडिया टुडे डिजिटल को बताया, "उन्होंने तब आवाज उठाई, जब हर किसी को दबा दिया गया था। वे संकट के समय नेता के रूप में उभरे। समय मायने रखता है।"दरअसल, साधु के करिश्मे ने न सिर्फ लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, बल्कि उन्हें इस्लामवादियों के मुख्य लक्ष्यों में से एक बना दिया है। कट्टरपंथियों के हमलों का सामना करने वाले इस्कॉन ने उन्हें संभालना मुश्किल पाया और उनसे सभी संबंध तोड़ लिए।लेकिन चिन्मय कृष्ण दास को कुछ भी रोक नहीं सका, संन्यास लेने से पहले उनका नाम चंदन कुमार धर था।

आठ सूत्री मांगों में से एक मुख्य मांग के रूप में दास ने मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर दिया । मांगों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना, अल्पसंख्यक संरक्षण पर एक कानून लाना और अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय की स्थापना करना शामिल है।

बांग्लादेश में सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समूह हिंदुओं की हिस्सेदारी, देश की जनसंख्या में 1951 (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) के 22% से घटकर 8% रह गई है। मंगलवार की देर शाम इस्कॉन की बांग्लादेश शाखा, जिसने दास से संबंध तोड़ लिए थे, ने एक बयान जारी कर उनकी रिहाई की मांग की। इसमें उन्हें बांग्लादेश में "अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा के लिए मुखर वकील" बताया गया। ढाका स्थित टिप्पणीकार ने कहा, "वह अपनी उम्र के हिसाब से बुद्धिमान और परिपक्व हैं तथा परिस्थितियों की उपज हैं।"

इंडिया टुडे डिजिटल ने बांग्लादेश में जिन लोगों से बात की, उनमें से कई लोगों की तरह टिप्पणीकार ने भी माना कि उन्हें चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए बांग्लादेश में हिंदू युवाओं के दिलों में आंदोलन की आग जलाने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व समझना मुश्किल हो जाता है।

चिन्मय प्रभु, जैसा कि उन्हें अक्सर कहा जाता है, बांग्लादेश में पुंडरीक धाम के अध्यक्ष और बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता हैं चटगाँव स्थित पुंडरीक धाम बांग्लादेश में हिंदुओं के दो सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदुओं द्वारा किया गया यह शक्ति प्रदर्शन बांग्लादेश की जनता के एक वर्ग को पसंद नहीं आया और दास तथा 17 अन्य हिंदू नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। यह मामला राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़ा था।

घटना का एक वीडियो अब वायरल हो गया है जिसमें कुछ लोगों को भगवा झंडे लगाते हुए देखा जा सकता है। चटगाँव के न्यू मार्केट इलाके में एक झंडे के पास, जिसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पेश किया गया था। झंडे में तारे और अर्धचंद्र थे, और यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं था।

" सनातनी संगठनों का इससे कोई लेना-देना नहीं था भगवा झंडे लगाए जा रहे थे। यह घटना लाल दिघी विरोध स्थल से 2 किमी दूर हुई, "दास ने इंडिया टुडे डिजिटल से पहले की बातचीत के दौरान बताया। दास और अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला वापस लेने के लिए बांग्लादेश भर में हजारों हिंदू विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रैलियों को रोकने के बजाय, इस मामले ने दास के लिए और अधिक समर्थन जुटाया। वे बांग्लादेश में हिंदुओं के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे।

22 नवंबर को रंगपुर रैली से पहले सबकी निगाहें चिन्मय कृष्ण दास पर टिकी थीं। लाखों लोगों की निगाहों में मुहम्मद यूनुस की सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार भी शामिल थी। बांग्लादेश के विशेषज्ञों ने इंडिया टुडे डिजिटल को बताया कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों की मंजूरी के बिना देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी शीर्ष अधिकारियों की मंजूरी के बिना ऐसे मामलों में आगे नहीं बढ़ेगा। रंगपुर रैली से एक रात पहले दास को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। प्रशासन ने उस होटल पर दबाव बनाया जहां दास ने ठहरने के लिए बुकिंग कराई थी। अनुमति न मिलने पर रैली स्थल को भी अंतिम समय में रंगपुर में एक छोटे से स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ा।

दास ने कहा, "बांग्लादेश में सनातनियों की दयनीय स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वे अपने लिए बुक किए गए होटल में भी नहीं रुक सकते।" उन्होंने आगे कहा, "उनके द्वारा झेले जा रहे दमन के बारे में किसी और सबूत की जरूरत नहीं है।" रंगपुर रैली में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जबकि प्रशासन ने लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए थे। सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों और इस्लामवादियों द्वारा लोगों को परेशान करने और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकने की क्लिप मौजूद हैं, जिन्हें हर कोई देख सकता है।

एक ही आह्वान पर लाखों हिंदुओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर करने वाले इस साधु का खौफ बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के दिल में इतना है कि उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कमजोर जमीन पर.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने स्थानीय नेता फिरोज खान को पार्टी से निकाल दिया है, जिन्होंने देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था, क्योंकि उन्हें इसमें कोई दम नहीं दिखा। हालांकि, बांग्लादेश ने इस पर कार्रवाई करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि दास ने बांग्लादेश के लाखों हिंदुओं को एक रास्ता दिखाया है। प्रतिरोध ही उनके अस्तित्व का मार्ग है। ढाका स्थित राजनीतिक टिप्पणीकार ने इंडिया टुडे डिजिटल से कहा, "बांग्लादेश में हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा और तकनीक-प्रेमी है। युवाओं ने देखा है कि दुनिया भर में अल्पसंख्यकों को अपने जन्म के देश में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।"

यह उस अल्पसंख्यक के लिए अप्रत्याशित बात है जो ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश से पलायन करता रहा है।हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार, 1964 से 2013 के बीच धार्मिक उत्पीड़न के कारण 11 मिलियन से अधिक हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर गए।

बांग्लादेश में कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूनुस सरकार के भीतर के तत्व दास और हिंदू अधिकारों के लिए उनके आह्वान का इस्तेमाल मुसलमानों के प्रति-एकीकरण के लिए कर सकते हैं, ऐसे समय में जब कार्यवाहक सरकार चीजों को नियंत्रण में करने के लिए बेताब है। छात्र, जिनके आरक्षण विरोधी आंदोलन ने हसीना सरकार को गिरा दिया, वे कैंपस में वापस नहीं आए हैं, और अर्ध-सुरक्षा बल के रूप में काम कर रहे हैं। छात्रों के बीच झड़पें आम बात हो गई हैं बांग्लादेश में समाचार.

हालांकि चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है, लेकिन उन्होंने जो एकता बनाई है और जो राह इस साधु ने युवाओं को दिखाई है, उसे रोक पाना मुश्किल होगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब उस साधु पर टिकी हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज बन गया है और जिसे यूनुस सरकार चुप कराने की कोशिश कर रही है।