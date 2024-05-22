नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 5 मई, 2024 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) 2024 आयोजित किया था और इस परीक्षा में 24 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार NTA द्वारा NEET UG 2024 के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक NTA ने NEET UG 2024 प्रोविजनल आंसर की जारी करने की तारीख और समय के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है। हालांकि, उम्मीद है कि एजेंसी बहुत जल्द प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। जानकारी के अनुसार, NTA 14 जून को NEET UG 2024 रिजल्ट घोषित करेगा।

NEET UG 2024 प्रोविजनल उत्तर कुंजी कहां देखें?

लिंक सक्रिय होने के बाद, उम्मीदवार NEET UG 2024 अनंतिम उत्तर कुंजी को exams.nta.ac.in/NEET/ पर देख सकेंगे।

NEET UG 2024 प्रोविजनल उत्तर कुंजी कैसे जांचें?

उम्मीदवार NEET UG 2024 अनंतिम उत्तर कुंजी की जांच करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट, यानी, exam.nta.ac.in/NEET/ पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, उम्मीदवार 'NEET UG 2024 अनंतिम उत्तर कुंजी' वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

चरण 3: स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा।

चरण 4: पूछे गए क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

चरण 5: NEET UG 2024 अनंतिम उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

आगे क्या होगा?

उम्मीदवारों को NEET UG 2024 प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ आपत्तियां उठाने का मौका दिया जाएगा। एक बार सभी चुनौतियां प्रस्तुत हो जाने के बाद, NTA उनकी समीक्षा करेगा और अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर, NTA NEET UG 2024 परिणाम भी तैयार करेगा। एनटीए ने 5 मई को एक ही शिफ्ट में भारत के 557 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में नीट यूजी 2024 का आयोजन किया था। इस परीक्षा में करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अनंतिम उत्तर कुंजी पर किसी भी अपडेट के लिए एनटीए या नीट यूजी 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित जांच करते रहें।