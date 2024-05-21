Maharashtra Class 12 result 2024: 93.37% छात्र पास, यहां मिलेगा लिंक

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुणे ने आज, 21 मई, 2024 को महा HSC परिणाम 2024 घोषित कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट - mahahsccboard.in और mahresult.nic.in पर दोपहर 1 बजे से HSC परीक्षा फरवरी 2024 का परिणाम देख सकेंगे। घोषणा के साथ ही, बोर्ड ने पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण विवरण जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट और जानकारी के लिए यहाँ या आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.37% रहा आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, छात्र डिजिलॉकर ऐप और एसएमएस के जरिए भी अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

महाराष्ट्र HSC परिणाम 2024 के लिए लाइव अपडेट देखें

2024 का रिजल्ट ऐसे चेक करें और डाउनलोड करें

* महाराष्ट्र कक्षा 12 परिणाम 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

* होमपेज पर उपलब्ध हाइलाइट किए गए लिंक टैब पर क्लिक करें

* अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

* सबमिट पर क्लिक करें

* आपका परिणाम आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा

* सभी विवरणों की दोबारा जांच करें

* इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

महाराष्ट्र एचएससी रिजल्ट 2024 में, परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 14,33,331 छात्रों में से 14,23,923 छात्र इसके लिए उपस्थित हुए। उनमें से, सराहनीय 13,29,684 छात्रों ने एचएससी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की।