Delhi Nursery Admission 2025 के लिए कब से भर सकते हैं फॉर्म?

दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एंट्री लेवल की क्लास में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टाइमटेबल आधिकारिक वेबसाइट https://www.edudel.nic.in पर जारी किया गया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के इच्छुक पैरेंट्स पोर्टल पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। साथ ही यहां अहम तारीखों को नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तो वे अप्लाई कर सकते हैं।

निदेशालय की ओर से जारी प्रोगाम के मुताबिक दिल्ली नर्सरी दखिले की प्रक्रिया इस बार 25 नवंबर 2024 से शुरू होगी। इस तारीख तक सभी स्कूलों को एडमिशन क्राइटेरिया को अपनी वेबसाइट और निदेशालय के जरिए जारी किए गए लिंक पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही एंट्री लेवल की क्लासेज के लिए एंट्री प्रक्रिया 28 नवंबर 2024 से शरू हो जाएगी।