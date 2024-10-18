scorecardresearch
लॉरेंस विश्नोई के डर से सलमान को मुक्ति कब और कैसे मिलेगी? फिर मिली धमकी

एक्टर सलमान खान को फिर धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का करीबी बताया और 5 करोड़ की मांग के साथ ये कहा है कि अगर हल्के में लिया तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 18, 2024 15:37 IST

सलमान के लिए लॉरेंस विश्नोई गैंग से डर और धमकी का ये सिलसिला नया नहीं है बेहद पुराना है। गैंग ने कभी सलमान को धमकी भरे खतों से डराया, तो कभी घर के बाहर फायरिंग से डराया। हद तो अब हुई जब सलमान का बाल भी बांका ना कर पाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या का दावा किया और सलमान को डराने की कोशिश की। नतीजतन सलमान खान कड़ी सुरक्षा के घेरे में हैं।

कभी बेफिक्र होकर साइकिल पर मुंबई की सड़कों पर मौज से निकल जाने वाले सलमान खान, आज आजाद होकर भी कैद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान बाहर निकलते जरुर हैं लेकिन अपने आने जाने की हर खबर उन्हें पुलिस को देना पड़ता है। उनके घर के बाहर और बैंडस्टैंड के आसपास सिविल ड्रेस में करीब 50-60 पुलिस वाले तैनात हैं।

सलमान ने लॉरेंस विश्नोई का क्या बिगाड़ा? 

बात 1998 की है जब सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर आए थे उसी बीच सलमान खान पर जोधपुर के अलग-अलग इलाकों में तीन काले हिरण और तीन चिंकारा का शिकार करने का आरोप है। इस घटना के बाद से विश्नोई समाज सलमान का दुश्मन बन बैठा। लॉरेंस विश्नोई इसी विश्नोई समाज से आता है और वो काले हिरण की हत्या के मामले में सलमान को बख्शने को राजी नही है।

सलमान खान अपने घर के बाहर हुई फायरिंग की जांच में मुंबई पुलिस को अपना बयान भी दे चुके हैं कि उन्हें लॉरेंस विश्नोई जान से मारना चाहता है।

सलमान का बयान

सलमान के एक बयान के मुताबिक 2022 में मेरे पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, मेरे पिता को एक खत मिला था, जिसमें मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी, ये खत मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरी तरफ की बेंच पर रखा हुआ था। मार्च 2023 में मुझे अपनी ऑफिशियल ई मेल आईडी पर मेरी टीम एक एम्पलॉई का एक मेल आया था, जिसमें लॉरेंस विश्नोई की तरफ से मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। इस बारे में मेरी टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी।

माफी मांगने से क्या होगा?

अब इस लड़ाई में विश्नोई समाज की तरफ से एक समाधान दिया जा रहा है। विश्नोई समाज का कहना है कि अगर सलमान खान बीकानेर के मुकाम मुक्ति धाम में आकर माफी मांगे तो समाज एक बार उनको माफ करने के बारे में सोच सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या सलमान विश्नोई समाज से माफी मांगकर जान छुड़ाएंगे और ये भी कि क्या माफी मांगने से दशकों पुराना ये विवाद खत्म हो जाएगा।

लॉरेंस के डर से मुक्ति कब मिलेगी?

आज सलमान खान के पास दौलत है शोहरत है, स्टारडम हैलेकिन। वो एक डर के साये में रह रहे हैं। बिंदास सलमान खान के आज बेबस सलमान खान बन जाने के पीछे एक ही चेहरा है और वो है लॉरेंस विश्ननोई, वो भले ही जेल में बंद हो लेकिन अपने गुर्गों की मदद से वो सलमान खान के लिए खतरा बन गया है। सलमान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर कनाडा में सलमान खान के साथ काम करने वाले गायकों के घर पर फायरिंग करके वो अपने इरादे जता चुका है। इससे लगता है कि लॉरेंस सलमान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना चाहता है। वो उनके करीबियों को नुकसान पहुंचाकर  सलमान के मन में खौफ पैदा करना चाहता है। ऐसे में आखिर लॉरेंस के डर से सलमान को मुक्ति कब और कैसे मिलेगी।

सलमान एक बड़ा नाम है। जिसका नाम सलमान के नाम से जोड़ा जाने लगता है वो खुद भी फिर लोगों के लिए अनजान नहीं रहता तब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये सब लॉरेंस बिश्नोई किसी पब्लिसिटी के लिए तो नहीं कर रहा, मसलन सलमान के खिलाफ तमाम मामलों में और बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेना कहीं उसका पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, हालांकि इस मामले में जांच जारी है और सच तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ऐसे हालातों में सलमान खान की सुरक्षा मुंबई पुलिस के लिए बड़ा टास्क है, और वो जी जान से सलमान की सुरक्षा में जुटी है।

ankur tyagi
Oct 18, 2024