सऊदी अरब के झंडे में अरबी में क्या लिखा है?

सऊदी अरब का झंडा न केवल इस देश की पहचान है, बल्कि यह इस्लामी संस्कृति और धर्म का एक गहरा प्रतीक भी है। सऊदी अरब के हरे रंग के झंडे पर अरबी भाषा में लिखा हुआ है और इसके नीचे एक तलवार का चित्र बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस झंडे पर क्या लिखा है और इसका क्या महत्व है? आइए इस पर विस्तार से जानते हैं।

advertisement

सऊदी अरब के झंडे पर लिखा है इस्लाम का पवित्र कलमा

सऊदी अरब के झंडे पर अरबी में इस्लाम का सबसे पवित्र वाक्य लिखा है, जिसे "शहादा" कहा जाता है। शहादा इस्लाम की बुनियादी आस्था को व्यक्त करता है। यह वाक्य है:

"लَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"

इसका हिंदी में अर्थ है

"अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, और मुहम्मद उनके पैगंबर हैं।"

यह इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है और इसे पूरी दुनिया के मुसलमान अपने विश्वास की घोषणा के रूप में मानते हैं।

झंडे की विशेषताएं और उसका डिजाइन

1. हरा रंग

सऊदी अरब के झंडे का मुख्य रंग हरा है, जो इस्लाम धर्म का पवित्र रंग माना जाता है।

यह हरा रंग पैगंबर मुहम्मद से जुड़ा हुआ है और इसे शांति, समृद्धि और इस्लामी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है।

यह रंग इस्लामिक दुनिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

2. तलवार

शहादा के नीचे एक सफेद तलवार का चित्र बना हुआ है।

यह तलवार न्याय और शक्ति का प्रतीक है।

यह यह भी दर्शाता है कि सऊदी अरब अपने धार्मिक और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

3. अनूठा डिजाइन

सऊदी अरब का झंडा ऐसा झंडा है जिसे कभी झुका कर या आधा झंडा करके नहीं फहराया जाता।

इसका कारण यह है कि इसमें इस्लाम का पवित्र वाक्य लिखा है और इसे आदर देना अनिवार्य है।

झंडे का इतिहास

सऊदी अरब के झंडे का वर्तमान डिजाइन 15 मार्च 1973 को अपनाया गया था।

हालांकि, इसका प्रारंभिक स्वरूप 18वीं सदी में नजर आता है, जब अब्दुल वहाब और सऊद परिवार ने इसे इस्लामी आंदोलन के प्रतीक के रूप में अपनाया। धीरे-धीरे, सऊदी अरब के निर्माण और आधुनिकीकरण के साथ, झंडे में छोटे बदलाव हुए, लेकिन "शहादा" और तलवार का स्थान स्थिर रहा।

इस झंडे को जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता।

इसे कभी उल्टा नहीं लहराया जाता।

इसमें धार्मिक वाक्य लिखा होने के कारण इसका उपयोग किसी भी अनौपचारिक या असंवैधानिक तरीके से नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब का झंडा न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक है, बल्कि इस्लाम धर्म के मूल संदेश और संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। इसमें लिखा "शहादा" दुनिया के मुसलमानों के लिए आस्था का केंद्र है, और इसका हरा रंग और तलवार सऊदी अरब की धार्मिक प्रतिबद्धता और न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं।

advertisement

यह झंडा सऊदी अरब की पहचान और उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का शक्तिशाली प्रतीक है, जो इसे दुनिया के सबसे अनूठे और आदरणीय झंडों में से एक बनाता है।