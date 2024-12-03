Honor और Honour में क्या अंतर है? जानिए अंग्रेजी में इनका सही इस्तेमाल

अंग्रेजी भाषा में अक्सर शब्दों के अलग-अलग वर्तनी (spelling) को लेकर भ्रम होता है। ऐसा ही एक उदाहरण है Honor और Honour। दोनों शब्दों का मतलब समान है—"सम्मान" या "आदर"—लेकिन इनकी वर्तनी में अंतर है। यह अंतर मुख्य रूप से अमेरिकी और ब्रिटिश अंग्रेजी की वर्तनी शैली के कारण है। आइए जानते हैं, इन दोनों शब्दों के उपयोग और उनके अंतर को विस्तार से।

Honor: अमेरिकी अंग्रेजी का तरीका

Honor वह वर्तनी है जो अमेरिकी अंग्रेजी (American English) में इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका और कुछ अन्य देशों में अंग्रेजी लिखने में कई शब्दों की वर्तनी को सरल बनाया गया है।

उदाहरण:

He received an award for his honor and bravery.

It is an honor to meet you.

अमेरिकी अंग्रेजी में वर्तनी को क्यों बदला गया?

19वीं सदी में अमेरिकी अंग्रेजी के सुधारक, जैसे कि नूह वेबस्टर (Noah Webster), ने अंग्रेजी को सरल और अधिक तार्किक बनाने की कोशिश की। इसके तहत कई शब्दों की वर्तनी बदल दी गई। उदाहरण के तौर पर, "honour" को "honor" लिखा जाने लगा।

Honour: ब्रिटिश अंग्रेजी का तरीका

Honour वह वर्तनी है जो ब्रिटिश अंग्रेजी (British English) और अन्य राष्ट्रमंडल देशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और भारत में इस्तेमाल की जाती है। यह अंग्रेजी भाषा की पारंपरिक वर्तनी है, जो फ्रेंच और लैटिन मूल से प्रभावित है।

उदाहरण:

She was given the highest honour for her service.

It is a matter of honour to represent the country.

मुख्य अंतर: अमेरिकी और ब्रिटिश अंग्रेजी में वर्तनी का अंतर

अमेरिकी और ब्रिटिश अंग्रेजी में सिर्फ "Honor" और "Honour" ही नहीं, बल्कि अन्य कई शब्दों में भी वर्तनी का अंतर होता है। जैसे:

यदि आप अमेरिका में हैं या अमेरिकी अंग्रेजी का अनुसरण कर रहे हैं, तो Honor का उपयोग करें।

यदि आप ब्रिटेन, भारत, या अन्य राष्ट्रमंडल देशों में हैं, तो Honour का उपयोग करें।

औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भ:

शैक्षणिक और आधिकारिक दस्तावेजों में स्थानीय अंग्रेजी शैली के अनुसार सही वर्तनी का पालन करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय संवाद में यह सुनिश्चित करें कि पाठक को आपके द्वारा इस्तेमाल की गई शैली समझ में आए।

Honor और Honour में अर्थ का कोई अंतर नहीं है, बस यह अमेरिकी और ब्रिटिश अंग्रेजी की शैली का फर्क है। आज की डिजिटल और ग्लोबल दुनिया में दोनों वर्तनी स्वीकार्य हैं, लेकिन सही संदर्भ में इनका उपयोग करना जरूरी है। यदि आप अमेरिका में लिख रहे हैं, तो Honor का उपयोग करें, और यदि ब्रिटिश या भारतीय संदर्भ में लिख रहे हैं, तो Honour का।