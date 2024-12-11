Google पर इस साल भारतीयों ने क्या किया सबसे ज्यादा सर्च?
साल 2024 खत्म होने वाला है, और इस मौके पर Google ने भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए विषयों की लिस्ट शेयर की है। यह लिस्ट हमें यह समझने में मदद करती है कि इस साल भारतीयों के मन में क्या सवाल थे और किस तरह के मुद्दे चर्चा में रहे। आइए जानते हैं कि भारतीयों ने इस साल Google पर क्या सबसे ज्यादा सर्च किया।
1. Indian Premier League (IPL)
IPL हमेशा से ही भारत में बेहद लोकप्रिय है, और इस साल भी भारतीयों ने IPL को जमकर सर्च किया। यह क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल का प्रमुख आकर्षण बनता है, जो खेल प्रेमियों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहता है।
2. T20 World Cup
T20 World Cup भी इस साल सर्च में सबसे ऊपर रहा। भारतीय क्रिकेट टीम की प्रदर्शन और अन्य क्रिकेट देशों की टीमों की स्थिति को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बनी रही।
3. Bharatiya Janata Party (BJP)
भारतीय राजनीति में भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, और 2024 में भारतीयों ने पार्टी से संबंधित कई सवाल गूगल पर किए। विशेष रूप से चुनाव परिणामों के दौरान भाजपा के बारे में काफी सर्च हुआ।
4. Election Results 2024
2024 के चुनाव परिणामों ने भारतीयों का ध्यान खींचा और इस दौरान गूगल पर चुनाव परिणामों के बारे में सर्च किया गया। यह भारतीय राजनीति के सबसे अहम मुद्दों में से एक था।
5. Olympics 2024
2024 के ओलंपिक खेलों को लेकर भारतीयों में खासा उत्साह था। खेलों के परिणाम और भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में लोग गूगल पर अपडेट्स लेते रहे।
6. Excessive Heat
इस साल गर्मी ने पूरे भारत को बेहाल किया, और 'Excessive Heat' भी गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए शब्दों में से एक था। भारतीयों ने गर्मी के बारे में जानकारी और टिप्स के लिए गूगल का सहारा लिया।
7. Ratan Tata
रतन टाटा, जिनके नाम से भारतीयों को हमेशा प्रेरणा मिलती है, इस साल भी गूगल पर सर्च किए गए। उनकी जीवन यात्रा, उनके योगदान और टाटा ग्रुप की सफलता के बारे में लोगों ने गूगल पर जानकारी प्राप्त की।
8. Indian National Congress (INC)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और उसकी गतिविधियों को लेकर भी इस साल काफी सर्च हुआ। पार्टी के प्रमुख मुद्दे, चुनावी परिणाम और अन्य राजनीतिक घटनाओं ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
9. Pro Kabaddi League
प्रो कबड्डी लीग भी इस साल की प्रमुख सर्च ट्रेंड्स में शामिल रही। भारतीय खेलों में कबड्डी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लोग इसके बारे में अपडेट्स जानने के लिए गूगल पर सक्रिय रहे।
10. Indian Super League (ISL)
फुटबॉल के प्रति भारतीयों की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए, इंडियन सुपर लीग (ISL) इस साल गूगल पर सर्च की जाने वाली प्रमुख चीजों में शामिल था।
यह लिस्ट हमें यह बताती है कि 2024 में भारतीयों का ध्यान मुख्य रूप से खेल, राजनीति और गर्मी से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा। Google की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं और किस दिशा में भारतीय समाज की रुचि बढ़ रही है।